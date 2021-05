Niurka se deja ver al natural a los 53 años desde Zipolite, Oaxaca

Desde hace un par de semanas, la guapa cubana, Niurka ha disfrutado de unas vacaciones en el estado de Oaxaca en compañía de su familia y amigos.

En dos ocasiones, la bailarina ha sorprendido a sus más de 1.6 millones de seguidores en Instagram con fotografías completamente al natural cubriendo sus atributos con emojis de estrellas brillantes.

"Todavía no ha nacido, ni he parido a la perra qué me de una revolcada hasta que llegaron las olas de Yemayá!", escribió en el pie de fotografías este fin de semana.

A los 53 años de edad, la bella celebridad demostró que aún cuenta con las curvas que han sido característica durante la totalidad de su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Niurka Marcos. LA AVENTURERA (@niurka.oficial)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Niurka Marcos. LA AVENTURERA (@niurka.oficial)