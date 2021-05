El máximo responsable soy yo: Javier Aguirre tras eliminación de Rayados

A Javier Aguirre no le quedó de otra que ya pensar en el Apertura 2021, porque su Monterrey se quedó corto en la Liguilla del Guardianes. Los Rayados fueron eliminados por el Santos (3-2 en el global), a pesar de la poderosa nómina de los regiomontanos. "El Vasco" se adjudicó la responsabilidad por quedar fuera de competencia.

"Tengo experiencia, por lo que creo que ir dos veces arriba en el marcador y no conservarlo fue algo en lo que nos equivocamos. No fuimos capaces de ‘matar’ el juego y no hay mucho que agregar", comentó el experimentado timonel.

"El máximo responsable soy yo, decido quién juega, quién sale o entra, asumo toda la responsabilidad, los jugadores ganan partidos y los técnicos, yo en este caso, los pierden", añadió.

"Todo lo que diga yo, sonaría a excusas. Calificativos para la derrota hay muchos. Mi labor es aceptarlo y mejorar para lo que viene hacia adelante… No queda más que felicitar al rival y prepararnos para lo que viene". Aguirre reconoció que el Monterrey ya fijó la fecha de la pretemporada y ha pensado en el plantel que formará para el próximo certamen.