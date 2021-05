Grave, motociclista tras sufrir accidente en Gómez Palacio

Motociclista se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir accidente en calles del municipio de Gómez Palacio.

El accidente sucedió alrededor de las 2:15 de la madrugada del lunes, en el cruce del bulevar Miguel Alemán y avenida J. Agustín Castro.

De acuerdo con los primeros peritajes se detalló que el conductor de una motocicleta tipo Chopper, en color negro, sin placas de circulación, manejaba exceso de velocidad sobre el bulevar Miguel Alemán y al llegar a la altura del crucero inteligente perdió el control, para después de rapar y salir proyectado de la unidad, terminando sobre el pavimento inconsciente.

Testigos del accidente se comunicaron a la línea de emergencia 911 para reportar el hecho, arribando hasta el lugar los agentes de tránsito y vialidad de Gómez Palacio así como los paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al motociclista a quien le apreciaron una herida expuesta en el cráneo, por lo que de inmediato a bordo de la ambulancia lo trasladaron hasta la Clínica número 46 del IMSS, a donde ingresó con un estado de salud grave.

Al momento las autoridades no cuentan con la identidad del lesionado, puesto que al momento de brindarle ayuda este no recobró la conciencia, el personal médico informó que la salud de motociclista está en riesgo ya que al recibir el impacto cuando cayó de la moto no portaba casco.

El agente del Ministerio Público acudió hasta el hospital donde quedó interno el motociclista y tomó conocimiento de su estado de salud, quedando abierta la carpeta de investigación.