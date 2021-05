Debaten ante IEC candidatos a la alcaldía de Torreón

Ayer se realizó el tercer debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde prevalecieron las descalificaciones entre los candidatos que compiten por la presidencia municipal de Torreón y destacó la ausencia del aspirante de Morena. El tema fundamental fue el agua, pues todos se comprometieron a invertir en la rehabilitación de las redes hidráulicas, a fin de reducir las fugas y que exista un mejor servicio.

Se contó con la participación de Sandra Sierra Limones, de Fuerza por México; Marcelo Torres Cofiño, del PAN; Anna Lylya Bermúdez Macías, de Movimiento Ciudadano (MC); Mariana Román Leyer, del Partido Encuentro Solidario (PES); Román Cepeda González, de la coalición PRI-PRD; Lily Daniela Leal Romo, del PVEM; Víctor Manuel Arellano Cobián, de Redes Sociales Progresistas (RSP). Solamente Luis Fernando Salazar Woolfolk, de Morena, declinó la invitación.

PRESENTAN PROPUESTAS

El debate arrancó a las 11:00 horas y la transmisión se realizó mediante las redes sociales del IEC. De inicio, los candidatos se presentaron y desde ese momento comenzaron las descalificaciones hacia los políticos del PAN, PRI y Morena, por parte de los demás partidos, y entre ellos mismos.

Sandra Sierra, de Fuerza por México, dijo que en Torreón se vive con miedo por la inseguridad, así como por temas como el colapso del drenaje o la falta de oportunidades, por lo que los jóvenes deben emigrar. Señaló que ha acompañado a las víctimas de violencia de género, por lo que se comprometió a erradicar la violencia y hacer casas de medio camino para que aquí puedan vivir estas mujeres. Dijo que la presidencia apoyará con Capital Semilla a las emprendedoras y con la comercialización. Dijo que la seguridad alimentaria será una realidad, pero manteniendo la dignidad de la ciudadanía.

Marcelo Torres, del PAN, aseguró que no hay mejor programa social que el empleo, pero los gobiernos no los generan, sino que ponen las condiciones y credibilidad para que lleguen estas inversiones. Expuso que se tienen los peores salarios del país en la región y es peor para las mujeres, por lo que ampliará el programa de microcréditos para otorgar las herramientas, aseguró que se refuerza una agenda de género transversal. Indicó que el agua es vital, acusó al PRI de no invertir en el mantenimiento y se comprometió a trabajar en redes eficientes para mejorar la distribución.

Anna Bermúdez, de Movimiento Ciudadano, dijo que se requiere una solución transparente al drenaje pluvial, pues la ciudad es totalmente plana y se continúa la construcción de casas sin servicios adecuados. Mencionó la migración de los jóvenes e indicó que se requiere de agua, bacheo, servicios adecuados. Consideró necesario recuperar al Torreón de hace 18 años, por lo que se requiere mejorar los servicios y contar con programas adecuados. Cuestionó que no se dé la oportunidad a las mujeres para gobernar.

Mariana Román, de Encuentro Solidario, reconoció su falta de experiencia y aseguró que representa a un proyecto ciudadano que busca trabajar por los emprendedores, apoyar el consumo local para que los comercios puedan crecer, pues dijo que la pandemia dejó a los negocios devastados y se requiere reactivar la economía. Propuso formar expoemprendedores, que tengan un foro para proyectar su trabajo y la gente les conozca. En seguridad, dijo que se necesita una Policía de proximidad social, sin sanciones recaudatorias, sino que sea con trabajo comunitario.

Román Cepeda, de la coalición PRI-PRD, consideró fundamental recuperar el rumbo de Torreón. Dijo que desde el primer día de su gobierno hizo público su documento sobre su oferta política. Propuso contar con cuerpos de seguridad confiables que no cometan abusos de poder y que se tenga una coordinación estrecha. Aseguró que la actual administración abandonó el sistema de agua, por lo que ejecutará un plan en las colonias para mejorar el servicio, así como la pavimentación de las calles. Indicó que se recuperarán espacios que han sido abandonados como la Línea Verde o la Jabonera.

Lily Leal, del PVEM, señaló que hay cinco ejes en su propuesta, que son seguridad y servicios públicos, empleo y economía, salud y educación, medio ambiente y desarrollo humano. Consideró urgente trabajar en las necesidades básicas como el agua, pues dijo que no llega a las casas de Torreón debido a las fugas en la red de distribución, por lo que se requiere mejorar y restablecer la infraestructura. Se refirió también a la vigilancia de los elementos de Tránsito y Vialidad, así como la respuesta de emergencia para reducir tiempos en las llamadas que se hagan a la Policía Municipal.

Víctor Arellano, de Redes Sociales Progresistas, lanzó una convocatoria a los empresarios, universidades y la sociedad, para que sugieran los mejores perfiles para ocupar los cargos en el gobierno. En economía, consideró necesario apoyar a las mujeres y detonar que Torreón sea una ciudad atractiva para las inversiones, señaló que hay una fuga de talentos y se requiere de incentivar a las empresas con seguridad, mano de obra calificada, crear centros de capacitación para que sea más atractivo invertir aquí. En seguridad, dijo que se debe trabajar en la imagen de las corporaciones, con la responsabilidad de todos de cumplir la Ley.

LLAMAN A VOTAR

Para cerrar, Sandra Sierra, de Fuerza por México, dijo que "la mentira no es chida y que te hayan engañado no es chido". Reconoció que la gente está harta de lo mismo y es difícil confiar, pero pidió a la ciudadanía que le permita ser la primera mujer alcaldesa de Torreón.

Marcelo Torres, del PAN, agradeció los ataques de los candidatos y candidatas, pues consideró que es una muestra de que está cerca del triunfo. Llamó a la ciudadanía a apoyar su proyecto y no de los candidatos "que se esconden y no dan la cara", así como tampoco regresar "al pasado".

Anna Bermúdez, de Movimiento Ciudadano, lamentó que solo el PRI y el PAN se consideren en la contienda y no vean a los demás candidatos, aseguró que ellos tienen compromisos que les atan de manos, por lo que pidió a la gente dejar la corrupción y las licitaciones oscuras.

Mariana Román, de Encuentro Solidario, se dijo convencida de "hacer las cosas", aseguró que los torreonenses están cansados de que los candidatos digan que van a "hacer magia", cuando se han pasado la estafeta sin trabajar por Torreón. Pidió a la gente recibir las despensas pero votar de forma razonada.

Román Cepeda, de la coalición PRI-PRD, dijo que hay muchas quejas y demandas que han sido ignoradas, por lo que se necesita un gobierno municipal que esté a la altura, llamó a la gente a acudir a votar, a quienes están decepcionadas de los demás partidos y candidatos. Aseguró que "Torreón no puede caer en manos de personas ineptas y mentirosas".

Lily Leal, del PVEM, dijo que el medio ambiente será fundamental en su gestión, por lo que reforestará cada rincón de la ciudad y rehabilitará los espacios verdes, además de impulsar un programa de educación y policía ambiental.

Víctor Arellano, de Redes Sociales Progresistas, coincidió con las principales propuestas de los demás candidatos y les pidió sumarse a su propuesta. Pidió a la ciudadanía vencer al "ganador" de las últimas elecciones, que ha sido el abstencionismo.

El moderador fue Guillermo Herrera Márquez, quien informó que el próximo 30 de mayo se realizará el último de cuatro debates, donde participarán los candidatos a la alcaldía de Saltillo.