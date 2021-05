En Matamoros se suma candidato de Redes Sociales Progresista a Fuerza por México

El candidato a la alcaldía de Matamoros, por el Partido Redes Sociales Progresistas (PRSP), Javier Valdez, anunció su integración a la campaña de la candidata Silvia Cristina Arellano, de Fuerza por México.

En rueda de prensa que se realizó la mañana de este domingo y acompañado por parte de su equipo de trabajo, manifestó que la decisión de hacer una alianza de facto con la candidata ya mencionada, es porque la dirigencia estatal de PRSP, los abandonó puesto que hasta ahora no les ha dado ni un peso para hacer campaña.

Destacó que, si bien en estos momentos están en proceso una impugnación de la planilla que representa, pero independientemente de la resolución del Tribual Electoral de Coahuila, los planes de sumarse el proyecto de la candidata de Fuerza por México, incluso aseguró que el 90 por ciento de su equipo de trabajo lo hará y estiman aportar más de 2 mil votos.

“Nos dejaron avanzar 22 días de campaña con recursos propios, todo lo que hemos hecho has sido de la bolsa de todos los compañeros y no nos han dado la cara para nada, hasta ahorita no hay una explicación de por qué nos han abandonado y no lo han hecho solo con el candidato de Matamoros, sino en todo el estado”.