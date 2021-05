Miss Universo 2021: el concurso de belleza más grande del planeta

La gala se celebra en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en el estado de Florida.

El evento será conducido por el actor Mario Lopez, quien es reconocido por interpretar a A.C. Slater en Salvados por la Campana, además de Olivia Culpo, quien fue Miss Universo en 2012.

El show se puede ver en el canal de Youtube de Miss Universo y en la señal de TV Azteca.

Participarán un total de 74 candidatas, y el jurado está conformado por ocho mujeres:

-La actriz y modelo, Arden Cho

-Brook Lee: Miss Universo en 1997 representando a Estados unidos

-Chistine Duffy, presidenta de Cruceros Carnival

-Deepica Mutyala: fundadora de Live Tinted, plataforma digital y línea de productos de belleza

- Keltie Knight: autora best seller y fundadora del podcast LADYGANG

-Sheryl Adkins-Green: directora de marketing de Mary Kay

-Tatyana Orozco, economista

. Zuleyka Rivera: Miss Universo en 2006 en representación de Puerto Rico

Esta noche regresará al escenario Zozibini Tunzi, ganadora en 2019 representando a Sudáfrica, para entregar la corona a la nueva ganadora.

Re-watching this on my final day as reigning Miss Universe. Feeling all sorts of emotions as we count down the hours❤ https://t.co/MHDSC0e9nK