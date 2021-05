Ciclista sufre impactante caída de cabeza en el Giro d'Italia

El joven atleta perdió el control de la bici y al forzar el frenado de la unidad, ésta se fue de frente y lo lanzó volando al concreto, donde cayó con su cabeza.

Aunque Matej se levantó rápidamente listo para volver a la carrera, el equipo y organizadores lo llevaron a una ambulancia para revisar su columna y cráneo.

Los medios de comunicación que cubrían el evento captaron en video el impactante momento de su accidente, enviándolo inmediatamente a las redes sociales donde no tardó en volverse viral.

Matej Mohoric için #giro104 çok kötü bitti, get well soon @matmohoric :/ pic.twitter.com/RdT1QwkCTq