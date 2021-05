Tregua en Afganistán termina sin extensiones

La tregua de tres días anunciada por los talibanes y secundada por el Gobierno de Afganistán concluyó, a pesar del llamamiento de las autoridades y de la población afgana a extender este poco frecuente periodo de paz tras casi dos décadas de guerra en el país asiático.

"No vamos a extender el alto el fuego y no vamos a anunciar uno permanente hasta que no hayamos completado nuestros objetivos en Afganistán", dijo el principal portavoz de la formación insurgente, Zabihullah Mujahid.

Los talibanes culpan a las autoridades afganas y a las fuerzas de seguridad de bloquear el alto de las hostilidades al negarse a aceptar sus exigencias, con la proclamación de un gobierno islámico puro como una de las principales.

"No vamos a deponer las armas sin completar los objetivos por los que las tomamos en primer lugar, y sacrificado miles de vidas en los últimos 20 años", sentenció Mujahid.

La negativa de la formación insurgente llega a pesar de que las peticiones del Gobierno afgano de extender el alto el fuego, proclamado con motivo de la festividad de Eid ul Fitr, que marca el fin del mes sagrado de Ramadán.

"Para nosotros, es importante evitar el derramamiento de sangre a causa de la guerra y prevenir que los civiles sean heridos por los talibanes", dijo a Efe un funcionario afgano que pidió el anonimato.

Decenas de miles de afganos de a pie, activistas e intelectuales se han unido estos días a las peticiones del Gobierno por una tregua permanente contra una violencia que no ha hecho más que aumentar en las dos últimas semanas.

Como parte de su tradicional ofensiva de primavera, que en esta ocasión no ha sido proclamada abiertamente, los talibanes lanzaron una serie de ataques a gran escala en varias provincias antes de la tregua.

Más de 1,500 combatientes talibanes y un número indeterminado de miembros de las fuerzas de seguridad afganas han muerto, además de las bajas entre la castigada población civil.

La ofensiva llega en un momento crítico en el país, después del comienzo el pasado 1 de mayo de la retirada final de Afganistán de las tropas estadounidenses y de la OTAN.