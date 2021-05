Destacan equipos de Peñoles y Fresnillo plc

.- Como parte del cierre de actividades de la competencia FIRST Robotics México 2021, uno de los certámenes de robótica más importantes del mundo, se dieron a conocer a los ganadores, así como los semifinalistas que tendrán la oportunidad de participar en la competencia global el próximo 28 de junio del año en curso.

Mediante la ceremonia virtual "Mexico Award Show", los jóvenes participaron en breves cápsulas, en las que compartieron su felicidad y nerviosismo por saber quiénes de los equipos participantes serían los ganadores de este certamen que, en el marco de la pandemia, se llevó a cabo de manera virtual.

El director general de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar, declaró que "la distancia no fue limitante para el conocimiento e igual que cada año dieron lo mejor de sí mismos para armar su robot. Estamos muy orgullosos de lo que han logrado, esperemos que pronto podamos sumar a más jóvenes que aprendan de robótica mientras se divierten y apoyan a sus comunidades".

Los equipos ganadores patrocinados por Peñoles de Torreón, Coahuila fueron: Roult (Industrial Design Award); Cerbotics (Excellence in Engineering Award, Skill competition winner, Volunteer of the Year, Chairman's Award); Apollo Black Cat (Rookie Game Changer Award); Yellow Experienca Bateil (Rookie Game Changer Award); TCATs (FIRST Innovation Challenge Semi-Finalist Award), Derof (Chairman's Award). Destaca la Peñolera Lirio de la Torre, como Voluntaria del año, quien ha acompañado a los equipos y coordinado el programa de capacitación, el envío de piezas para los robots, etcétera.

En Laguna del Rey ganó el equipo OWLBOT (Rookie Game Changer Award). En Fresnillo, Zacatecas, ganó David Quezada, del equipo Jeunes d´argent, patrocinado por Fresnillo plc (Finalistas del Dean´s List Award).

Con este programa y por medio de la alianza con Peñoles y Fresnillo plc, los participantes de FIRST se convierten en líderes e innovadores en sus comunidades y en sus escuelas, además de ser ejemplo para las generaciones futuras y transformadores por medio de la ciencia y la tecnología. Ambas empresas confirman que esta competencia los prepara para continuar sus estudios y promueve su formación para contribuir al desarrollo de México.