Responden miles de personas a vacunación antiCOVID en Torreón

Nutrida respuesta se presentó de las mujeres y hombres de 50 a 59 años de edad en los tres diferentes puntos de vacunación dispuestos para tal fin. Miles de laguneros acudieron al llamado para la aplicación del biológico.

A las antiguas instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) comenzaron a llegar desde poco antes de las 6 de la mañana las personas de ambos sexos que fueron integrando la fila que para las 8 de la mañana ya era muy larga a las afueras del edificio, pero poco después de las 7 inició el ingreso hacia el espacio preparado con cientos de sillas para mayor comodidad.

Como se informó con oportunidad, además de FCPyS se habilitaron otras sedes de vacunación como el estacionamiento de la Feria de Torreón, bajo la modalidad de drive-thru, y el nuevo edificio de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC).

El tiempo promedio que permanecían las personas a vacunar, desde su llegada a la salida, era de dos horas y media debido a la organización de los Servidores de la Nación y en general de todo el personal de apoyo, tanto médico como del Municipio, y elementos de la Policía y Tránsito.

Las personas con sillas de ruedas o muletas tenían preferencia para que no permanecieran más tiempo, según se pudo observar en las antiguas instalaciones de FCPyS. El encargado de ese punto precisó que se contaba con 2,502 dosis de vacunas, en tanto que en la PVC el número era similar.

La incomodidad para las personas era solamente al llegar, pues había que hacer fila de pie, pero al poco tiempo ingresaban y tomaban asiento en espera de ser vacunados por enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones del Sector Salud.

Una mujer al salir manifestó que el recibir la vacuna da un poco más de confianza para enfrentar la pandemia, aunque habrá que seguir con las recomendaciones para el cuidado y no contagiarse. Luego del inicio desorganizado del proceso de vacunación, con grandes aglomeraciones y hasta 6 y 7 horas de espera de los adultos mayores de 60 años, el proceso ahora es más ágil en los tres puntos indicados.

Ayer sábado correspondió a las personas cuyo primer apellido inicia con A y B, de tal manera que se les negó la aplicación del biológico a quienes no les corresponde, con la finalidad de que haya orden a las disposiciones acordadas por el Gobierno federal para no provocar el caos. Este domingo deberán presentarse solo las mujeres y hombres de entre 50 y 59 años cuyo primer apellido inicie con las letras C y D, en el horario establecido de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

La vacuna es del laboratorio Pfizer, la cual requiere de segunda dosis y que a su debido tiempo se les hará de su conocimiento para que acudan al mismo punto en el cual se les aplique la segunda dosis. Mañana lunes 17 de mayo les corresponderá a las personas con apellido paterno que inicie con las letras E, F y G acudir al módulo más cercano a su domicilio para una mayor comodidad.

El martes 18 es para los adultos con letras H, I, J, K y L, en tanto que el miércoles corresponde a la letra M del primer apellido y el jueves, las letras N, O, P y Q.

El viernes serán vacunadas todas las personas cuyo primer apellido inicie con la letra R y el sábado es el último día para los de apellido que comienza con las letras de la S a la Z.

Los requisitos son el formato que arroja la plataforma digital una vez realizada la inscripción, CURP y copia de identificación oficial.