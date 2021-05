La vida tenía que seguir: María José

"La vida tenía que seguir", asegura la cantante María José y con estas palabras celebra que la industria del entretenimiento, en lo que a conciertos presenciales se refiere, poco a poco se reactive tal y como ocurrirá en Torreón este 21 de mayo.

Al igual que muchísimas personas en México y en el mundo, la ex-Kabah pasó por momentos difíciles debido a la contingencia, sin embargo, no se dejó vencer; con todas las medidas de sanidad se involucró en las grabaciones de La Voz Azteca y ahora en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón se reporta lista para volver a los escenarios.

"El 14 de marzo di un concierto privado, fue muy bizarro, la energía que se sentía era densa. La gente estaba feliz, pero nosotros estábamos laborando con mucha tensión porque comenzaba la crisis sanitaria.

"Después de ese espectáculo, me encerré en casa con mi familia y pues hacíamos diversas actividades. Luego vino la invitación de La Voz; en un inicio yo tenía mucho temor, pero me explicaron los protocolos y acepté", dijo.

La artista comentó que entiende el miedo de muchas personas por hacer actividades, pero consideró que si se siguen las medidas como la distancia social, el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, la vida puede seguir su curso.

"Yo no hubiera cerrado la economía de México, pero sí le hubiera apostado a fomentar e implementar una conciencia absoluta acerca del virus, y es que la vida tenía que seguir. Debemos cuidarnos por nosotros mismos y por quienes nos rodean", comentó.

La intérprete de Tú ya sabes a mí externó que se encuentra muy entusiasmada de que sea en La Laguna donde se reactiven sus conciertos.

"Estoy bien contenta. Esta emoción es muy diferente a las anteriores, por supuesto que siempre me gusta ir a Torreón, pero esta vez no se me va a olvidar, ni al público ni a mí, porque estamos siendo parteaguas dentro de México para iniciar estos conciertos en semáforo verde".

Antes de la pandemia, María José siempre tenía expectativas sobre sus espectáculos y otros aspectos profesionales, pero con la crisis comprendió que estas no son necesarias.

"Yo ya no creo en las expectativas. Quien tenga planes en la vida, pues ya me da risa porque ya no sabemos qué podemos esperar. Al inicio de la pandemia pensaba que sería algo pasajero, como la influenza, y pues no fue así.

"Yo tenía conciertos como en el Auditorio Nacional y se ha pospuesto varias veces. Coahuila está en verde y nosotros como capitalinos debemos aprender para llegar también a ese color; recuerden que en este concierto que tendremos en el Coliseo Centenario debemos seguir las medidas como el uso de los cubrebocas", relató.

YA ESTÁ VACUNADA

La cantante, quien lucía una blusa negra y un saco rosa en la charla vía Zoom, informó que ya se vacunó contra COVID-19 en Estados Unidos porque "yo tengo que laborar y mi hija Valeria no puede quedarse sin su santa mamá".

"En diciembre hice una participación especial en un concierto de GranDiosas en CDMX; hubo muchos contagios de COVID-19 y a mí no me dio. Luego, en casa se enfermaron mi esposo, mis suegros, mi hija y la muchacha que nos ayuda y a mí no me dio, o tal vez sí, pero nunca me di cuenta", contó y añadió que le emociona que en México esté avanzando el plan de vacunación.

Desde su casa, la artista se sinceró y reveló las enseñanzas que le dejó y le sigue otorgando la pandemia de coronavirus, que se ha cobrado la vida de miles de mexicanos.

"Aprendí que no tenemos la vida comprada, que no hay dinero que alcance, que lo que piensas que jamás va a morir, como la industria del entretenimiento, estuvo desmayada y a punto de perecer. Tenemos que ser empáticos y dejarnos de tonterías.

"Lo que no concibo, y es algo que me tiene muy mortificada, es cómo un país como Israel, que ya estaba vacunado, ahora esté en esta masacre tan espantosa; eso nos indica que no hemos aprendido nada. ¿De qué se trata entonces? Esta pandemia vino a poner conciencia, aunque no todos aprendieron la lección".

Por otro lado, la llamada "Josa" celebró que siga formando parte de las diversas versiones de La Voz Azteca. Tras el formato Senior, donde compite la maestra lagunera Rosa Velia, se estrenará en junio el concepto juvenil.

"En Estados Unidos cada año se hace The Voice, espero seguirme quedando en este programa por bastante tiempo más. Mientras la gente esté contenta, yo feliz de participar en cualquier emisión que me inviten. Gracias a Dios estoy en todas partes, tengo la oportunidad de trabajar libremente y eso es algo que hoy en día todos los artistas agradecemos".

María José manifestó que ya se encuentra preparando un próximo álbum de estudio, tan es así que en estos días se reunió con el compositor lagunero Bruno Danzza (Lo que tenías conmigo, Mírame) para checar unas melodías.

"Estoy con planes de meterme al estudio. Voy a hacer un nuevo disco, estuve escuchando algunas maquetas. Estoy haciendo un disco que posiblemente sorprenda a unos y a otros tal vez no, quiero que mi gente trabaje".

Antes de retirarse, María José no descartó realizar una aparición especial en las ediciones siguientes del 90's Pop Tour, cuyo elenco fue revelado hace unos días por Chumel Torres y Ari Borovoy.

"Yo no digo: 'de esta agua no beberé'. Creo que después de esta pandemia vamos a tener que hacer bastantes alianzas, no sé si con Kabah, ya que tampoco diría que no a estar con otros compañeros. No me han invitado al tour, se me hace un proyecto muy divertido y cuando he ido ha sido como público".