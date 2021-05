Llega a los 50 con reconocimiento propio

Sofía Coppola es una directora y guionista norteamericana conocida por su filmografía visualmente descriptiva y que alimenta la intimidad que se crea entre el espectador y sus personajes.

El pasado 14 de mayo Coppola celebró su llegada a los 50 años con uno de los reconocimientos al que cualquiera que haya nacido en cuna de artistas podría aspirar.

La hija del director Francis Ford Coppola, reconocido por haber dirigido la trilogía El padrino, Apocalipsis ahora y Drácula, de Bram Stoker, consiguió el reconocimiento de cinéfilos y críticos especializados que la desligan de su apellido para darle protagonismo a su obra.

Pese a ello, lograr dicha separación no fue un trabajo que llegara fácilmente, dado que la juventud con la que se adentró en la dirección cinematográfica (su primera película la estrenó antes de los 30) era parte del peso con el que tenía que cargar al ponerse en duda su trabajo, duda alimentada en parte dado el trabajo que realizó en El Padrino III, donde las críticas fueron, por decir poco, muy duras y tajantes. Sin embargo, luego de ello, Sofía tomó el camino de la dirección, producción y creación de guiones.

La directora se crio dentro de la élite de Hollywood, sin embargo, pese a ser parte de la "realeza" su carrera vio pocos frutos hasta el año 1999, luego del estreno de su primer largometraje. Las vírgenes suicidas, adaptación de la novela de Jeffrey Eugenides, fue el trabajo que la puso en el mapa como una auténtica cineasta, más allá del árbol genealógico que la acompaña. Fue aquí donde logró mostrar que ella tenía su propia visión y su forma de hacer las cosas. Junto a Kirsten Dunst (actriz que la seguiría acompañando en el transcurso de su carrera) puso en evidencia un equilibrado discurso visual que denota feminidad, introspección y una mirada altamente descriptiva. La serenidad sería fiel acompañante de la manera de contar las cosas.

Pero fue en el año 2003 cuando los premios de la Academia posarían sus ojos sobre tu trabajo, tras el estreno de Lost In Translation, película protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray. Dicha producción le valió hacer historia como la primera mujer que conseguía la nominación en tres categorías: mejor guion original, mejor dirección y mejor película.

Antes de ella, solamente Jane Campion por El Piano y Lina Wertmüllwe por Pasqualino Settebellezze habían conseguido la nominación por mejor dirección. Y aunque Coppola no se fue a casa con dicho reconocimiento, sí ganó aquel que reconocía su trabajo como guionista, también otorgado en los Golden Globes.

Su galardonada Lost In Translation relata la historia de un actor inconforme y una joven recién casada que no sabe hacia dónde orientar su vida. Para 1999 Sofía viajó a Tokio (lugar donde se desarrolla la trama) a promocionar su primer trabajo y, tras quedar enamorada de la ciudad, tuvo en mente los lugares donde deseaba que la película tomara forma.

Aunque la película haya sido grabada con celuloide y no en digital, su equipo fue muy reducido y muchas de las escenas se rodaron en las calles sin posibilidad de cortar el paso de las personas. Con restricciones de horarios y poco presupuesto fue la forma en que Sofía Coppola decidió llevar su trabajo. Sabía que más de una casa productora estaría dispuesta a otorgarle el capital que necesitaba para una gran producción, tomando en cuenta el peso de su nombre, sin embargo, su trabajo se ha caracterizado por mantenerse a raya de ello, procurando conseguir el aclamado "cine de autor".

Aunque el trabajo que ha realizado posteriormente no ha sido de interés para la Academia, el legado de Coppola ha crecido manteniendo la esencia que la caracteriza desde 1999. María Antonieta, por ejemplo, fue grabada en Versalles durante semanas, lo que le trajo como consecuencia una gran controversia debido a lo complicado que ha resultado para otros cineastas trabajar en este lugar; fue ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia por su trabajo en Somewhere del 2010, abrió el Festival de Cannes con The Bling Ring y en el año 2017 sería ganadora al premio como mejor dirección en el festival por su trabajo en La Seducción.

Se convirtió, de nuevo, en un acontecimiento histórico al ser la segunda mujer en toda la historia en hacerlo, y la primera estadounidense. En el año 2021, su película On the Rocks fue para muchos una fuerte candidata en la premiación de los Óscar, pero finalmente no llegó a ello.