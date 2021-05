Encuentra tu lugar en el mundo de la mano de Aleida y Diana

Hoolistik te ofrece la posibilidad de descubrirte en el plano terrenal.

El Hoolistik podrás encontrar cuarzos, aceites esenciales, inciensos y además, la posibilidad de descubrir tu papel en plano terrenal.

A lo largo de la historia de la humanidad, la salud de las personas ha sido preservada gracias a la natura-leza. La propiedades de las plantas, hierbas y flores, entrelazan sus efectos con la energía vital que comparten todas las especies.

Conforme progresan las civilizaciones y la tecnología se desarrolla, la medicina avanza por lo que gracias a ello se pueden combatir y curar cientos de enfermedades. Sin embargo, los remedios alternativos siguen vigentes.

En el corazón de Torreón, al interior de Casa Juárez, está ubicado Hoolistik. Esta tienda está especializada en temas alternativos y se enfoca en utilizar la materia prima que emana de la naturaleza, como los cuarzos.

Aleida Martínez y Diana Guzmán lideran este proyecto, buscando otorgar paz a quienes confían en los cambios producidos por los flujos energéticos, o la falta de ellos.

Una de las particularidades de Hoolistik, es que la mayoría de las hierbas, plantas y flores utilizadas, como romero, eucalipto o rosas, son cultivadas y cosechadas en casa, por las manos de Aleida. Aquellas que no están a su alcance, son proporcionadas por la comunidad de herbolarias que existe en La Laguna, a la cual siempre se le agradece su valiosa aportación.

"También tenemos que agradecerle a las plantas, por existir y por compartir con nosotros su energía vital, pues siempre permanecerán vivas en nuestro interior", asegura Aleida.

Además encontrarás todo lo necesario para la práctica de la aromaterapia, la cual otorga grandes beneficios al interactuar directamente con el cerebro. "Tú hueles y recuerdas. Recuerdas el aroma de mamá y piensas "huele a amor".

Otra de las ventajas de Hoolistika, es que no solo es un lugar al cual acudir a comprar, pues la basta expe-riencia de Diana y Aleida, está disponible para explicar a fondo los cómo y porqués de cada producto o aroma. "Tú puedes venir y ver cualquier cosa. Si no sabes para qué es, te lo explicamos, te damos una terapia con el objeto y te enseñamos cómo has de utilizarlo", aseguró Aleida.

"Tenemos nuestro consultorio, donde nosotros les decimos qué tema debe tratar cada persona. Nos ayu-damos de las 'constelaciones familiares', para que puedas responder la pregunta '¿dónde estoy ubicado en mi familia?'. Todos somos hijos, pero muchas veces tomamos el papel de padres, un ejemplo es cuando te conviertes en adulto y ahora eres tú quien regaña a tus padres, entonces existe una contradicción".

"Hay personas solteras, sin hijos, que siempre dan ese aspecto paternal o de carácter muy severo y resulta necesario quitar ese estigma, porque estamos ocupando un lugar que no nos corresponde, provocando un conflicto casi imperceptible con nosotros mismos".