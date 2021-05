A Juan Magán y La Ross María les gusta mentir

Juan Magán presentó una nueva canción junto a la joven artista revelación dominicana La Ross María. Se trata de Mientes.

"Trabajar con La Ross Maria ha sido un auténtico soplo de aire fresco. Ella tiene una voz tan peculiar que actúa como si fuese un pincel llenando de color las canciones. Es realmente única…", dijo Juan en un comunicado.

La Ross María empezó su carrera a los 14 años como amante del "freestyle".

Su temprana experimentación con elementos melódicos, y el simultáneo desarrollo de su voz extraordinaria, definen su estilo único.

Con tan solo 17 años se ha convertido en toda una sensación, con una legión de fans y seguidores en redes sociales como en plataformas digitales, todos fieles a sus canciones.

"Desde que Juan me comentó que quería trabajar conmigo en una canción, me puse a pensar en ideas y a escribir, me metí en el estudio.

"Todo fluyó, a pesar de la distancia, disfrutamos de una vibra muy bonita y ha quedado una canción que será un gran éxito", contó la cantante en la misiva.

La rola, Mientes, viene acompañada de un video grabado en República Dominicana dirigido por Rigoberto Genao y producido por Was Films.