Hay otra cosa que no quieren decir: Jared Borgetti sobre 'Chicharito' con Selección 

“Es mentira que Gerardo Martino diga que a la Selección van a estar yendo los que están en mejor nivel, hay otra cosa que no quieren decir”, declaró Jared Borgetti sobre el por qué no convocan a Javier “Chicharito” Hernández.

En su participación como analista deportivo en ESPN, el exfutbolista reaccionó en torno a que, aún haciendo goles y teniendo participación con LA Galaxy en la MLS, no se tome cuenta al máximo goleador del Tricolor.

“Si lo que dice el Tata que ojalá que siga dentro de este nivel Chicharito, para que pueda ser tomado en cuenta en la selección. Entonces, ¿en qué nivel está Raúl Jiménez?”, mencionó el histórico delantero de Club Santos, haciendo referencia al llamado del delantero de los Wolves, quien está fuera de actividad desde el pasado mes de noviembre debido a una lesión en la cabeza.

Jared, también habló de Efraín Álvarez, otro jugador del Galaxy que tampoco había tenido actividad y fue tomado en cuenta por el técnico nacional en la gira por Europa.

“¿Qué no a la selección tienen que ir los que están en mejor momento? Entonces, por qué no llamar a Chicharito, o dígame alguien que esté mejor que Chicharito en este momento, aún con la edad que tenga. Quieren tapar el sol con un dedo cuando no es posible. Y si Chicharito sigue haciendo goles, ¿qué van a hacer?. O sea, ¿qué excusa van a tener ahora?”, sentenció.

