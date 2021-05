En empate del Bayern, Lewandowski iguala récord de Müller en Bundesliga

Si el Borussia Dortmund le gana mañana al Maguncia y el Wolfsburgo empata con el Leipzig el Eintracht llegará a la última jornada sin posibilidad de clasificarse a la máxima competición de clubes europea.

Lewandowski marcó el 0-1 del Bayern ante el Friburgo al convertir un penalti en el minuto 26 que había sido sancionado por el VAR por una falta cometida contra Thomas Müller.

Lewandowski tiene todavía una jornada más para superar el récord de Müller.

I achieved a goal that once seemed impossible to imagine #Lewy40 ⚽ I'm so unbelievably proud to make history for @FCBayern, and to play a part in creating the stories that fans will tell their children - following in the footsteps of legends like Gerd Müller #RL9 #4EverGerd pic.twitter.com/G7EYWz88dn