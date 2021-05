Liz Campos vive su sueño de ser profesora y una Algodonera

Dejar huella en sus alumnos, es la meta de todo maestro, pero si eso se logra poniendo el ejemplo, su valía sin duda incrementa. Oralia Elizabeth Campos Meza es una joven lagunera, se dedica a la docencia deportiva desde hace una década y ahora cumple un sueño largamente anhelado, juega basquetbol profesional, con lo que les "grita" a sus alumnas, que todo propósito se puede realizar en base al trabajo duro y el amor por lo que se realiza.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, la jugadora de las Algodoneras de la Comarca charló su experiencia conjuntando sus trabajos, que a la vez son sus pasiones, el ser entrenadora de baloncesto y el formar parte del primer equipo profesional de basquetbol femenil en La Laguna. "Llevo 25 años jugando y 15 como profesora, empecé cuando tenía 17, estudiaba en la preparatoria, un día me preguntaron si quería entrenar a un equipo de basquetbol en silla de ruedas, yo desconocía ese tema, pero acepté y tomé un curso muy breve para capacitarme en las reglas y pronto empecé a entrenar a ese equipo de hombres, representante del DIF Gómez Palacio, el equipo se llamaba "Centenarios", empecé a viajar como coach y fue una experiencia maravillosa", describió.

SU PROPIA FILOSOFÍA

Así como cada profesor tiene su propio estilo y maneja su filosofía, Liz igualmente se definió rápido como entrenadora, optando por un camino de cordialidad y mucho compañerismo en la cancha: "siempre he tenido mucha confianza con mis jugadores, a pesar de mi corta edad, siempre me ha gustado formar equipos unidos, que se respeten y se apoyen, así siempre me ha gustado el trato como jugadora y lo he trasladado a mi práctica como docente deportiva", señaló.

La nacida en Torreón, actualmente entrena a pequeñas niñas que van desde los 3 años de edad, pasando por las edades de primaria e incluso al equipo de las mamás de la institución educativa con la que colabora, el Colegio Inglés de Torreón. Su labor incluye el enseñar movilidad motriz a las pequeñitas y acompañarles en su crecimiento, algo que la llena de orgullo: "la gran satisfacción es cuando encestan su primera canasta, eso es una felicidad que se les queda grabada en su mente por años, a veces incluso por toda la vida, no solamente a las jugadoras, sino también a sus mamás, sus hermanos", explicó.

"Empiezan a jugar a nivel más competitivo y ahí aplican enseñanzas como las fintas, los tiros a un tiempo y eso tú como coach lo ves, sientes emoción, porque amo mucho mi deporte y se me pone la piel "chinita" cuando me dicen "coach, gracias por enseñarme esto", pero me da todavía más gusto ver que eso que les enseñé, lo aplican en la cancha, a botar bien, a hacer coladas, pero sobre todo, al ver que se convierten en buenas compañeras, eso es lo que enfatizo siempre, el trabajo en equipo, me gusta que las niñas se diviertan siempre y se apoyen todo el tiempo", complementó sonriente Campos Meza.

SUS ALUMNAS, SUS "FANS"

Con diez años trabajando con estudiantes, Liz ha tenido la fortuna de ver crecer a generaciones de sus jugadoras, quienes le mostraron una gran emoción y orgullo al enterarse de que formaría parte de las Algodoneras de la Comarca: "todas se emocionaron mucho cuando supieron que yo iba a jugar y han estado en el auditorio desde el primer partido, me acompañan siempre y están igual de emocionadas que yo. Eso nos sirve mucho de motivación, porque así, con el ejemplo, les digo que todas pueden llegar a jugar profesional, que es cosa de esfuerzo, de trabajo, de pasión. El basquetbol ha sido mi vida, nunca me ha gustado otro deporte tanto como el basquet y le agradezco tantas cosas que me ha dado, sueño con que un día, pueda ver a alumnas mías jugando profesional", sentenció.

El camino de la docencia llegó por sorpresa a la vida de Oralia, pero ni un día se ha arrepentido de poder ejercer esa profesión, la cual hoy combina con el orgullo de ser una Algodonera: "esa oportunidad de enseñar se me dio un día común, acepté y jamás pensé que podría durar tanto tiempo siendo coach, pero me enamoré de la docencia y dije "esto es lo mío", me encanta y hoy que puedo poner el ejemplo como jugadora, estoy más que feliz", añadió.

Finalmente, Liz reconoció que como jugadora y coach, le debe mucho a sus profesores, quienes la guiaron a lo largo de su formación como basquetbolista y como entrenadora: "empecé con Sandra Córdova y Jorge Niño Patiño, me seleccionaron a los 11 años de edad, luego entrené con el profesor Oscar Murillo, el profesor Trinidad y el coach Evaristo Villarreal, con quien jugué nacionales, universiadas y aprendí de su comportamiento a hacer buen equipo, a ser buena compañera, todos me dejaron grandes cosas que les agradezco", culminó.