Se conmemoran 110 años de la matanza de los súbditos chinos en Torreón

Durante la Revolución Mexicana ocurrieron una serie de eventos dolorosos, sobre todo por acciones que los revolucionarios y los soldados federales realizaran durante los combates, así como después que éstos terminaban, tal y como el acontecido el 15 de mayo de 1911 en el combate que se libró con motivo de la primera toma de Torreón, en la que 303 súbditos del imperio chino fueron victimados por las tropas maderistas. La matanza tuvo repercusiones de carácter internacional por las reclamaciones que con todo derecho hicieron llegar al Gobierno federal los representantes del imperio oriental.

Los responsables de las averiguaciones practicadas fueron: el juez instructor militar Macrino J. Martínez, el comisionado por el presidente interino de la república, licenciado Francisco León de la Barra, el señor Antonio Ramos Pedroza, y el juez de distrito en Coahuila licenciado Donato R. Cárdenas, Jacobo Ortega y una firma de abogados norteamericanos Winfley y Basset, siendo en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde se encontraron los informes que cada uno de los intervinientes en la investigación. Es de aclarar que Joaquín Ortega representaba a la secretaría de relaciones exteriores y la firma de abogados norteamericanos eran comisionados por la delegación china.

Desde que dieron inicio las acciones bélicas en el mes de mayo de 1911 entre las tropas federales y los revolucionarios maderistas, algunos de los combatientes rebeldes dieron a conocer que por el lado oriente de la ciudad, el que era conocido como El Pajonal, donde existían diez hortalizas propiedad de chinos, los propietarios de los mismos y sus trabajadores desde sus casas atacaban a los revolucionarios juntamente con el grupo de voluntarios de Nuevo León conocidos como "los amarillos" que sí eran soldados profesionales y quienes efectivamente trataron de repeler a los maderistas, no así los hortelanos. A esta versión de la participación de los hortelanos se agregó que el comandante federal Emiliano Lojero, les proporcionó armas.

De igual forma como la versión de que algunos de los chinos se apostaron en varios edificios del centro de Torreón, desde donde estuvieron disparando a los rebeldes maderistas, sin embargo de las investigaciones que se realizaron, se llegó a la conclusión de que los revolucionarios entraron a Torreón el 15 de mayo de 1911 sin disparar un solo tiro y que solamente al acercarse al edificio del banco chino procedieron a disparar con la exclusiva finalidad de repeler el ataque que desde la azotea les hacían al parecer por varios súbditos chinos, lo anterior se desprende de los informes que se elaboraron al respecto.

VER MÁS: Se alistan autoridades de Torreón para recibir a AMLO el próximo lunes

Es de dar a conocer que los discurso y arengas que se dieron el 16 de septiembre de 1910 en Torreón, como el 5 de mayo de 1911 en Gómez Palacio, Durango y desde luego la arenga que un individuo de nombre José María Grajeda realizó desde las cinco de la mañana del 15 de mayo en varias calles de la ciudad en las que incitaba a los ciudadanos para agredir a los chinos y a apropiarse de sus pertenencias, de sus casas, comercios y hortalizas, fueron un factor para que se llevara a cabo la cruel matanza y despojo de sus bienes de todo aquel que identificaran como de ascendencia china, lo anterior de igual forma se encuentra debidamente comprobado en los informes que se dieron a conocer por quienes realizaron una completa investigación de los lamentables hechos.

El encargado de negocios de china en México, denunció ante el ministro de relaciones exteriores la muerte de sus connacionales, solicitando una investigación para que sean "aprehendidos los responsables del horroroso atentado a fin de que se les castigue". En un principio se dijo que siete japoneses habían sido igualmente asesinados, lo que el presidente municipal de Torreón, don Manuel Oviedo, desmintió después de haber practicado una investigación, informando que se habían tomado medidas para proteger a los chinos y estos gozaran de las garantías a que tenían derecho, solicitando al gobernador promoviera ante la Suprema Corte para que interviniera un juez de distrito.

El 16 de diciembre de 1911 se firmó un protocolo diplomático entre el gobierno mexicano y el ministro plenipotenciario del imperio chino acordándose entre otras cosas por parte de México el pago de la cantidad de tres millones cien mil pesos por los daños y perjuicios que se causaron a numerosas propiedades chinas y la muerte de 303 súbditos chinos que fueron ultimados en la primera toma de Torreón. Entre los informes que se rindieron destaca el que rindiera el cónsul mexicano en Eagle Pass, Texas, el 21 de marzo de 1911 y en el que se dice que los revolucionarios entraron a Torreón sin disparar un solo tiro hasta llegar al edificio del banco y que al llegar al banco (chino) fueron recibidos con fuego nutrido que les hacían desde dicho edificio, razón por la cual los revolucionarios dispararon atacando al banco, y que dio como resultado la muerte de los chinos que ahí se encontraban y que eran los únicos defensores del establecimiento (banco chino).

Por su parte los señores Quizan King y Arthur Basset el 28 de agosto de 1911 dirigieron al ministro plenipotenciario Chong Ying Tang un informe en el que destaca el segundo punto en el que se contiene el hecho de "que los chinos de Torreón no habían comprado armas y que el general Lojero no se las facilitó, por lo tanto no estaban armados", "que la verdadera causa fue odio de razas y el deseo de saquear y matar", "que es una plena maquinación inventada que los chinos opusieron resistencia para evadir responsabilidades". Que las anteriores conclusiones se obtuvieron de 15 testigos de diferentes nacionalidades residentes para esa fecha en Torreón. Los abogados Winfley y Basset dieron un informe similar al anterior.

VER MÁS: Conversarán sobre la matanza de chinos en Torreón

En los informes que se presentaron y que obran en la secretaria de relaciones exteriores coinciden los informantes primero que los súbditos chinos no se encontraban armados y que en consecuencia no presentaron resistencia alguna a los revolucionarios, que el general Lojero no les proporcionó arma alguna, que desafortunadamente la junta para crear defensas sociales se llevó a cabo en un local perteneciente a la comunidad china que los chinos eran gente trabajadora y honesta que no pertenecían a ningún cuerpo de seguridad que los revolucionarios y el pueblo de Torreón fuero azuzados por agitadores para que robaran y masacraran a los chinos.

Es de dar a conocer lo apuntado al inicio de este trabajo en el sentido de que desde el 15 de septiembre de 1910 al celebrarse el grito de independencia se escucharon las primeras exclamaciones en contra de los integrantes de la colonia china en Torreón, que el 5 de mayo de 1911 en la ciudad de Gómez Palacio el señor Jesús Flores pronunció un discurso en el cual señalaba que la congregación china perjudicaba a los mexicanos a quienes les quitaban los trabajos, proponiendo se impidiera la entrada de los mismos a territorio nacional. Finalmente, el 15 de mayo de 1911 el señor José María Grajeda, quien se decía era Yerbero, azuzó al pueblo de Torreón para que saquearan las casas y comercios de los chinos. Todo lo anterior lo hizo a partir de las cinco de la mañana de ese día, el mismo fue hecho preso por participar en los desórdenes, robos y matanzas.

El juez de distrito dictó una orden de aprehensión en contra del general Benjamín Argumedo Hernández fundada en las declaraciones de Aurelio Olivares y Francisco Caballero, que jamás se ejecutó, estando fundada la misma en comunicaciones que les hicieron, es decir no fueron testigos directos o presenciales, sino como se dice "testigos de oídas", existiendo en el expediente la declaración del general Sixto Ugalde quien ante el juzgado de distrito declaró: "si estos no hubieran disparado contra sus soldados, él no les hubiera atacado".

Por otra parte y en relación a este dolorosísimo evento sucedido en la primera toma de Torreón el 15 de mayo de 1911, es de destacar que un gran número de ciudadanos torreonenses auxiliaron a los súbditos chinos ante el injusto y cobarde ataque de que fueron objeto, destacando el hecho de que no pocos de ellos fueron privados de la vida por tal motivo, tal y como fue el caso de don José Cadena quien protegió y salvó de morir a una veintena de chinos, los que eran empleados de la "lavandería oriental", este ciudadano (afirma Juan Puig) era el director de una escuela para niños en Torreón, el señor Francisco Álvarez que fue privado de su vida por intervenir en defensa de varios súbditos chinos y en especial del señor Juan Mah.

Hasta hoy la lista de honor de ciudadanos torreonenses que intervinieron en defensa de los chinos en Torreón es la siguiente: José Cadena, Francisco Álvarez, José María Arzave, Manuel Rodríguez, Cristino Hernández, Aureliano Heredia y Leonides González, quienes protegieron y ayudaron a un buen número de súbditos chinos, lo que le costó hasta donde se sabe la vida a unos de ellos. Lo anterior debe ser igualmente dado a conocer para que se conozca el espíritu de solidaridad, hermandad, buenos sentimientos y cooperación en momento difíciles de parte de los torreonenses.

VER MÁS: Necesaria, petición de perdón a comunidad china en La Laguna: Bernal Lee

Por último y en relación a estos tristes acontecimientos debemos dejar aclarado que el general Francisco Villa no tuvo participación alguna en los hechos del 15 de mayo de 1911 como muchos de mala fe o por desconocimiento han querido involucrarlo. El general Villa se encontraba en ciudad Juárez Chihuahua cuando se dieron los hechos narrados, por lo que fue imposible que interviniera en los mismos, además está más que reconocido que fueron las tropas revolucionarias maderistas bajo las órdenes de varios generales los que participaron en los acontecimientos narrados.