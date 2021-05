Solicitan remoción de trabajadora que denunció acoso en Lerdo

Durante la sesión de Cabildo de Lerdo del día de ayer, la regidora morenista Gloria Torres Bautista, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, solicitó al alcalde Homero Martínez Cabrera la remoción de Lorena "NN", trabajadora del Municipio que denunció al regidor morenista Héctor "NN" por acoso sexual, y que por mandato judicial fue recientemente separado del cargo mientras avanzan las investigaciones.

La regidora Gloria Torres dijo que la nómina municipal está llena de gente que no hace nada, que solo está de adorno y cobrando y "el ejemplo más claro lo tenemos en la sala de regidores, donde hay una persona que no hace nada, nada más está de adorno y está cobre y cobre muy a gusto. Yo no sé por qué la están sosteniendo ahí a pesar de que ya manifestamos que no la queríamos ahí", dijo la regidora.

Torres insistió al alcalde Homero Martínez, en al menos dos ocasiones, reubicar a la persona en otro lado.

Al respecto, el alcalde aseveró que "yo sé a quién se refiere. Se refiere a la trabajadora que demandó al regidor Héctor. El tema es que primero era asistente suya y ustedes me pidieron que no se diera de baja porque la iban a victimizar más y me pidieron que la sostuviera hasta en tanto no se terminara el problema, entonces ahorita de veras regidora yo le pido… Pues ella también acudió a la instancia de Derechos Humanos, al Instituto de la Mujer del Estado. Me mandaron recomendaciones que no se tocara y que se salvaguarde su integridad, entonces de veras yo tengo entendido que la muchacha no se mete en mayores problemas".

Durante la sesión se especificó que Lorena depende de la Secretaría del Ayuntamiento y no de la sala de regidores.

Lorena, la denunciante, se desempeñaba como asistente de la décima regidora de Morena en el Ayuntamiento de Lerdo, Gloria Torres Bautista, quien además preside la Comisión de Equidad de Género, misma que tiene entre sus objetivos principales velar por la igualdad, respeto, seguridad y garantía de los derechos fundamentales de las mujeres.

Fue el 5 de mayo de este 2021 cuando el Ayuntamiento hizo oficial la separación del cargo del regidor debido a que se le impusieron medidas cautelares como la sanción económica, restricciones para no acercarse a la víctima, no salir de la región ni del país y presentarse de manera quincenal ante la coordinación de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

El regidor quedó suspendido del cargo desde el pasado 29 abril a fin de enfrentar este proceso penal.

La denuncia se presentó por la probable responsabilidad de los delitos de hostigamiento sexual, acoso sexual y discriminación, entre otros previstos y sancionados en los numerales 182, 182 bis, 306 y 306 bis del Código Penal del Estado de Durango.

La afectada presentó denuncia el pasado 18 de noviembre ante el Ministerio Público de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, región Laguna en contra del regidor de la fracción de Morena, Héctor "NN".