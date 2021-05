Reconocen labor de la maestra María de Jesús Ortíz

En noviembre de 1991, a María de Jesús Ortíz Montelongo la Secretaría de Educación le asignó una plaza docente en la localidad de Jimulco, enclavada al sur del municipio de Torreón, Coahuila, y rica por su biodiversidad. La noticia le causó gran emoción aunque geográficamente su centro de trabajo se ubicaría a casi dos horas de su lugar de residencia, en Gómez Palacio, Durango.

Hace casi tres décadas, la maestra llegó a la escuela primaria multigrado Anáhuac de esa comunidad rural, donde su trabajo como docente implicaría atender en un mismo salón de clases a niños y niñas de quinto y sexto grado. A sus 28 años de edad, sabía que el reto era desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, planear las actividades académicas y organizar los contenidos de las distintas asignaturas, a la vez que tenía que realizar funciones de directora, administrativa y de intendencia.

"Primeramente duré 18 años yendo y viniendo todos los días, hacía dos horas en camión. Me llevaba mi carro, lo dejaba por ahí por la Villa de Guadalupe y de ahí tomaba el camión y me iba en los camiones rosas. Yo salía de la casa a las 6 de la mañana y llegaba allá 10 para las 8 de la mañana a Jimulco", rememora.

De regreso, el autobús salía a las 3:15 de la tarde y a casa llegaba 120 minutos después. Después un tiempo y al darse cuenta de que el viaje diario de la escuela a su hogar era muy pesado, la docente viajó a Saltillo, la capital del estado, para gestionar una Casa del Maestro, durante el gobierno de Humberto Moreira.

"En esa ocasión andaba el profe inaugurando una calle que iba de la Alameda a Palacio y ahí le hablé. Platiqué con él y le di mi oficio". Un par de meses después, María de Jesús dice que su petición fue autorizada y fue como inició la construcción de la Casa del Maestro al interior de la primaria, donde actualmente radica y la cual recibió oficialmente en abril de 2009.

Es de una planta y hay dos recámaras, una sala comedor, sanitario, cocina y lavandería. Está lista para recibir a aquellos trabajadores de la educación que lleguen a la escuela y que por diversas razones necesiten alojamiento. Además de la Casa del Maestro, la escuela Anáhuac que tiene una matrícula de 60 estudiantes en seis grados, cuenta con cuatro salones, techumbre, bodega y 100 árboles.

Desde marzo del año pasado, cuando las escuelas cerraron con motivo de la pandemia, la maestra regresó a Gómez Palacio para impartir las clases a distancia a sus 18 alumnos. No ha sido una tarea sencilla pues ninguno tiene computadora y hay que trabajar por medio de cuadernillos y a través de los celulares de algunos padres de familia.

Además, ella tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías. "Yo voy cada semana, a veces allá me quedo porque las señoras van a recibir los cuadernillos de trabajo. Jimulco es una comunidad donde las mamás son muy comprometidos, si se pide algo, las señoras todas le entran.

Ahí se batalla mucho, se va mucho la luz, la señal de llamadas por teléfono, es muy difícil este tipo de trabajo a distancia y más que nada lo difícil es porque no hay los medios necesarios en la comunidad donde yo trabajo.

A lo mejor si hubiera café internet como hay en la zona urbana, los niños que no tienen computadora se irían ahí pero no hay nada, hay desventajas, remamos contra la corriente. Ahorita estamos en buen momento de levantar a los niños con el regreso a las clases (a las aulas)".

A más de un año de confinamiento, María de Jesús dice que extraña las risas de sus alumnos, la convivencia y el bullicio en el salón de clases. También echa de menos el "Buenos días maestra, ¿cómo amaneció?". "Extraño estar con ellos, extraño el rancho, la gente es muy amorosa, ofrecen lo que tienen. Quiero mucho mi profesión, siento satisfacción de ver a mis alumnos realizados".

Para la docente es muy difícil jubilarse. No duda en decir que no se arrepiente de haber cambiado su lugar de residencia pues poco a poco la escuela a la que llegó se fue transformando física y académicamente y, en casi 30 años ha logrado sacar del rezago educativo a cientos de alumnos, muchos de ellos en la actualidad tienen carreras profesionales y aprendizajes de vida.

María de Jesús tiene una hija de crianza y aunque dice que no tuvo la dicha de ser madre biológica, "los niños son hijos de uno, yo permanezco más en la escuela que en la casa. No me jubilo porque yo todavía siento que estoy enseñando a mis niños".

Ayer, el Gobierno de Coahuila le entregó la Presea Magisterial 2021 que reconoce 30 años de trayectoria docente. La profesora estaba emocionada y orgullosa de la profesión que ha desempeñado durante todo este tiempo en la escuela Anáhuac y en su querido Jimulco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Siglo de Torreón (@elsiglodetorreon)