'Mexican Harvard': crea estrategia de enseñanza en La Laguna

Nunca esperó que lo que empezó como lo que él llama una "loquera" generara los alcances que ahora tiene a nivel nacional e internacional, pues de una clase que hacía mediante un perifoneo, pasó al "Mexican Harvard", luego de que a partir del presente ciclo escolar, habilitó un salón en una habitación de su domicilio, en donde primero impartía su clase por la red social Facebook y ahora utiliza también la aplicación Zoom; dinámica de trabajo que ha sido comparado con el de prestigiosa Harvard University, en Estados Unidos.

Así lo platica el profesor de secundaria Christian Omar González Luna, quien es originario del municipio de San Pedro, de las colonias Coahuila, pero desde hace dos años se integró a la plantilla docente de la Escuela Secundaria; José Santos Valdez, en el ejido Lequeitio, de Francisco I. Madero.

Incluso platica que el comparativo lo hizo el investigador y profesor de dicha universidad; Howard Gardner, al presentar su dinámica para impartir su clase, luego de que el maestro rural, le comentó a través de Twitter; "también en Madero lo hacemos así", haciendo referencia a las similitudes, ya que tenía su "Mexican Harvard" y la respuesta fue; "Es más económico, pero igual de eficaz", luego le envió un siguiente mensaje mostrándole evidencias de la forma en que impartía su clase, el investigador le respondió; "!Impresionante!".

Ese intercambio de mensajes lo hizo apoyado con el profesor Tommy, que imparte la clase de inglés en la secundaria, pues reconoce que no domina el idioma, pero eso no fue impedimento para mostrar lo que hace como docente.

Christian cuenta que a raíz de que su historia se hizo viral, por dar las clases mediante perifoneo, se contactó con un investigador de la ciudad de Acapulco Guerrero, quien le comentó que, había colaborado en la universidad estadounidense y le habló de Howard y fue como hizo el contacto, además de ofrecerle el Auditorio Hipócrates, para dar un charla virtual.

El maestro rural imparte la materia de Geografía y Vida Saludable a estudiantes de primer año de secundaria, son cuatro grupos de más de 40 alumnos y además es tutor de un grupo de tercer año, es decir instruye a unos 250 jovencitos de unas 13 comunidades, aunque a la escuela hay estudiantes de 26 ejidos.

Platica que, su aventura, comenzó en marzo del 2020, obligado por la pandemia de la COVID-19 y como hay alumnos viven en comunidades muy alejadas, incluso algunas tienen colindancia con el estado de Durango; obviamente no tienen ni los recursos económicos, ni la tecnología para tomar las clases en línea o mediante la televisión, como lo dispuso la Secretaria de Educación Pública.

Al enfrentarse a es obstáculo, recordó que anteriormente el profesor Tommy, que imparte la materia de inglés ya se había apoyado del perifoneo para difundir la noticia que la escuela se encontraba en un proceso de certificación y por lo tanto necesitaban el apoyo de los padres de familia, ya que, para obtener una calificación satisfactoria, debían involucrase en el aprendizaje de sus hijos y fue como se le ocurrió utilizar esa herramienta para la difusión de sus clases.

El perifoneo es un medio de publicidad o herramienta para organizar a los habitantes de la comunidad, por lo que también fue una forma idónea para el aprendizaje a distancia de sus alumnos, incluso ellos mismos le consiguieron los número se teléfonos de quienes se encargaban de dar los anuncios y mediante la aplicación de WhatsApp, enviaba los mensajes de voz de las clases o actividades a realizar y días después hacer el recorrido por las 13 comunidades de donde son originarios sus alumnos, para la revisión o retroalimentación del aprendizaje.

Cuenta que los jóvenes que si tenían la forma de comunicarse por internet lo hacía y se reunían en ese domicilio para tomar la clase o entregar las tareas.

Christian menciona que incluso en una comunidad uno de los señores que manejaban el perifoneo no utilizaba la aplicación de mensajería, por lo que debía llamarle para dictarle la clase y este a su vez la anunciaba a sus alumnos.

Incluso con gran nostalgia recuerda que dos personas que le ayudaron en el perifoneo, fallecieron de COVID-19, por lo que dice recordarlos con cariño porque fueron parte del éxito de su "locura" que la nueva normalidad por la pandemia los obligo a trabajar.

LAS REDES SOCIALES UN "MONSTRUO"

Comparte que las redes sociales tienen un alcance inimaginable, son un "monstruo", sobre todo cuando se utilizan para bien; tal y como le ocurrió a él, luego de que los medios de comunicación, en la región publicaron su historia, su forma de trabajar se "viralizó", ya que luego hubo más entrevistas con medios a nivel nacional e internacional, por lo que no puede ocultar su satisfacción, pues eso lo llevó a hacer muchas cosas más, pues las muestras de reconocimiento y mejor aún de apoyo y solidaridad no se hicieron esperar.

Para entonces el perifoneo estático paso a ser un perifoneo móvil, pues luego el director de la escuela, Mario Zamora Sánchez, quien dice le ha dado todo el apoyo, le facilitó una bocina, la cual todos los días debía recoger en el plantel, para luego colocarla en la parte superior de su automóvil compacto y fue así que la empresa de automotriz se enteró de lo que hacía y le regaló un automóvil, con conexión de Wifi para acercar el internet a los alumnos, así como tres tabletas, las cuales decidió sortear para recaudar más fondos y adquirir celulares usados para apoyar a más niños que no contaban con un dispositivo.

Incluso otra logró que obtuvo fue el conocer a maestros de otros países que también mostraron su asombro de su ingeniosa forma de impartir la clase.

SURGEN OTRAS INICIATIVAS

Mientras su ingeniosa forma de acercar el conocimiento iba afianzándose, surgieron otras iniciativas para tejer cadenas de ayuda hacia los alumnos y nació la campaña; "Que nadie se nos quede fuera", ya que al iniciar el ciclo escolar 2021-2022, y que decidió hacer el perifoneo móvil, para empezar de cero con sus alumnos de nuevo ingreso, se dio cuenta que como la generalidad de las familias no tenían las herramientas necesarias para recibir su educación y fue que empezó a solicitar el apoyo de familiares, amigos, y también mediante redes sociales para que regalaran teléfonos celulares, computadoras , tabletas, hasta viejos televisores y aparatos convertidores, con detalles mínimos que se pudieran reparar, pues consiguió quien lo aparatos a mitad de precio para luego entregarlos a los alumnos.

"Se viene este ciclo escolar y cambio la dinámica, ya no es perifoneo ahora es perifoneo móvil, por que decidí hacer eso, porque venía los alumnos de nuevo ingreso y tenía que conocerlos y checar que les faltaba y al andar con la bocina dando la clase, me di cuenta que no había televisiones, no había celular, no había computadora, ni laptop, ni mucho menos internet y fue como empezó la campaña; Que nadie se quede fuera y empecé a pedirles a mis amigos que me regalaran y me acuerdo que la primer televisión que entregue fue a una niña que se llama Linda del ejido Lequeitio, porque me dijo que se le quemó la tele y la gente de San Pedro y de Madero se unió a la iniciativa".

Espera que esa iniciativa trascenderá pues un profesor de la Ciudad de Chihuahua se comprometió a enviarle 10 celulares y cinco tabletas, que reunió entre sus conocidos, pero dice que decidió entregarlas a una escuela de Guachochi, justamente en ese estado, en la Sierra Tarahumara, pues un maestro que fue su compañero de grupo en la Normal Superior y que es originario de Madero, imparte clases en esa escuela y la platicó su situación, por lo que decidió entregárselas.

"Hay algo muy curioso, es una historia muy bonita, porque a mediados de noviembre se hizo un concurso, por que salió una nota (periodística) de que una maestra en Chihuahua que también estaba buscando la forma de dar las clases a sus alumnos, en la Sierra y yo la comparto en Facebook, porque me identifique con ella y se viene un concurso, donde iban a regalar unas tabletas y pues yo participo y ella es la que me gana el concurso, pero me dio mucho gusto pero que la verdad allá las necesitaban más y ahora vamos a enviar las computadoras y celulares para la Sierra y poderles ayudar es algo muy bonito".

Otro proyecto que se gestó con su "loquera" fue "Cruzando fronteras" pues cuenta que luego del comentario que le hizo al investigador de Harvard, el mensaje fue retuiteado muchas veces y "dio la vuelta al mundo" y al enterarse del impacto que generó, decidió buscar por Facebook a maestros de otros países.

Fue así que, desde hace meses, como si se tratara de una escuela de primer mundo, incluso a nivel universitario, los alumnos de la secundaría José Santos Valdez, son participes de un intercambio cultural y de experiencias y formas de aprendizaje; pues se integran a las clases con alumnos y maestros de Chile, España, Colombia, Estados Unidos, Italia y aunque en muy pocas ocasiones lo han hecho con Japón, ya que es más complicado comunicarse por el idioma y la diferencia de horarios; la última vez que dice que lo harían sería en el Día de las Madres, pues transmitiría un festival para celebrar la fecha con bailables de varias regiones del país y otros número de alumnos y maestros.

"Cruzando Fronteas, empezó en enero y yo quería salirme de lo común y busco en Facebook maestros de otros países y el primero que me contesta es el maestro de Colombia y ahorita con y nos conectamos mediante Zoom y como ya todos los alumnos tienen dispositivos es más fácil y nos enlazamos con los alumnos y compartimos conocimientos y formas de aprendizaje, además de la cultura. Hacemos competencias en diferentes ramas y por ejemplo con la maestra de España también tenemos una retroalimentación de lo que sucede con la pandemia, porque ellos ya llevan tres veces que regresan a la cuarentena"

"En mi saloncito que nada se compara a Harvard les comparto mi clase, en un lado el proyector y en el otro los alumnos conectados a la clase y se observa que todo el cuarto está lleno de los rostros de los alumnos y se siente bonito, incluso el maestro de Chile me dijo que estaba impresionado de que todos mis alumnos estuvieran conectados, porque dice que el no ve a sus alumnos, ni siquiera sabe si están atendiendo su clase".

DE ALBAÑIL A LAS AULAS

Después de una plática de más de media hora en el que el profesor Christian nos platica toda su "odisea", otra pregunta obligada es ¿por qué decidió ser docente? y su respuesta es igual de sorprendente de los logros obtenidos en un año de pandemia, pues dice que se inscribió en la Normal Cursos Superior de La Laguna Cursos Regulares, la cual se encuentra en Gómez Palacio, al enfermar de estrés y su esposa lo impulso a hacerlo, puesto que ella es maestra de preescolar.

Comparte que trabajaba como albañil en Monterrey, Nuevo León y luego de algún tiempo de tener comunicación vía Facebook con su ahora esposa, la cual conocía desde la secundaría, pero se reencontraron en una graduación de preparatoria, pero la relación se mantenía mediante Facebook, y un buen día, decidió regresarse a San Pedro y poco después se casaron.

Luego de emplearse en empresas maquiladoras o de la industria automotriz o como ayudante general en empresas lecheras, incluso hasta de intendente, su estresante rutina, mermó su salud y fue cuando su esposa le dijo que estudiara para maestro, teniendo 28 años de edad y ya habían nacido sus dos hijos y se inscribió en la Normal de Gómez Palacio, que en ese momento había dos especialidades disponibles, Geografía y Física y optó por la primera.

Concluyó su carrera más o menos a 32 años y platica en dos ocasiones reprobó el examen para ocupar alguna de las plazas como docente disponible; situación que reconoce lo "derrumbó" puesto que ya estaba "viejo", ya que para entonces ya tenía 34 años y consideraba que si no encontraba un trabajo en el magisterio rápidamente, pasaría el tiempo tenía en su contra el factor edad, por lo que probablemente no logaría conseguir el trabajo.

Pero motivado por otro maestro se "puso las pilas" y se propuso prepararse para presentar un nuevo examen y acudió con el catedrático de la Normal Superior de Torreón, Francisco López, quien lo preparó al nuevamente presentar la evaluación para ser "idóneo" para una plaza y quedó entre los tres primeros lugares, eso fue hace aproximadamente cuatro años, obteniendo su primer trabajo en Ciudad Acuña y por la lejanía y los gastos que le presentaba el viajar a San Pedro para visitar cada semana a su familia, lo hacía cada quince días y la semana que se quedaba en la comunidad implementó el programa; " Juntos podemos", en donde los sábados reforzaba aprendizaje con alumnos que tenían dificultad en alguna materia.

En ese municipio permaneció dos años y hace dos que se abrió el espacio en la secundaría José Santos Valdez. Ahora tienen 38 años y cuatro de de ejercer la docencia otra pregunta que se le hace a Christian ¿Qué sigue? ¿Qué más tiene planeado hacer?

La respuesta es; "no sé, que sea lo que Dios quiera, si nos puso en esta pandemia, por ahora lo que sigue es seguir apoyando, a mis alumnos y los que vienen van a tener las mismas oportunidades y es muy difícil y a veces me gana el sentimiento y pues me pongo a llorar porque es trabajar de las 6 de la mañana, la pandemia nos hizo a trabajar al doble y yo me siento muy orgulloso que Madero, San Pedro y todo Coahuila este dando la vuelta al mundo. Todo lo que hago es por mis alumnos y también por mi familia y pues vamos a ver que más sucede".

Christian Omar González Luna, dice que los maestros que han marcado su vida son; su esposa Estela Morales, que lo encaminó en esa bonita profesión, su maestra de primaria Maricela Segura pues estudio en la Manuel Acuña, el profesor Alejando García Benavente, su maestro en la Normal de Gómez Palacio y Francisco López de la Normal de Torreón, que lo preparo para el examen.

Finalmente envió un mensaje a los jóvenes; "Si se puede, que lo intenten que todo es difícil, pero hay que dar su mejor esfuerzo y dedicación, porque, bueno que es difícil porque eso nos ayuda a crecer, a buscar las formas de salir a adelante y es gente de los ejidos donde la situación es muy complicada, pero yo les digo que los sueños se cumplen, pero hay que trabajar".

