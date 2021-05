Guerreros del Santos Laguna saldrán a la cancha a ganar

Santos Laguna inició ayer su preparación para el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, en el que se enfrentarán mañana ante los Rayados de Monterrey.

Fernando Gorriarán, quien hizo un buen partido este jueves ante los regios, está consciente que en la Sultana del Norte los resultados no le favorecen a los laguneros, pero el sudamericano dejó en claro que será un partido totalmente distinto, ya que al tener el resultado a favor, los regios estarán con la responsabilidad y la presión de salir a ganar.

"Entendemos que tendremos espacios, no vamos a cambiar nada, ellos van a buscar el gol que lo necesitan, eso a nosotros nos favorece, cuando nos juegan de igual a igual nos sentimos muy cómodos, por lo que trataremos de aprovechar las situaciones que tengamos para tratar de liquidar el partido, lo más pronto posible", detalló el mediocampista en conferencia de prensa virtual.

SOBRE LESIÓN DE OTERO

En el seno albiverde hay sabor agridulce. Por un lado, las convocatorias de Gorriarán, Alan Cervantes y Lalo Aguirre a sus respectivas selecciones nacionales y por otro, la lesión en la rodilla derecha de Juan Otero.

Del colombiano, Santos Laguna informó ayer que durante el partido disputado frente al Monterrey sufrió una lesión grado uno en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha.

"Los mantendremos informados de la evolución del jugador colombiano de manera oportuna", señaló el breve comunicado de prensa emitido.

Por su parte, Gorriarán expresó: "Estamos un poco tristes por lo que sucedió, ojalá que se recupere pronto y pueda volver a jugar lo más pronto posible. No he tenido contacto con él, en la noche supe que no había sufrido nada grave y que los aficionados estén tranquilos".

Adelantó que para el duelo de mañana, Guillermo Almada decidirá el cómo se planten en el "Gigante de Acero", de cara a la vuelta de los cuartos de final, en la que llevan una mínima ventaja, por lo que existe la confianza albiverde de poder clasificarse a la semifinal.

"Dependerá de cómo nos vea, a otros en el tema de recuperación de jugadores, él tiene en su cabeza el plantear el equipo de la misma manera, pero esperemos a ver qué decide", añadió.

Fue claro al señalar, que no está al tanto de las declaraciones del "Vasco" Aguirre, en el sentido que los Guerreros hicieron lo posible por manchar el encuentro de ida, por lo que eso quedará en el criterio de los espectadores y los mismos periodistas.

"La gente sabe que de visita siempre jugamos igual, faltando cinco minutos había varios jugadores de Monterrey acalambrados y no éramos nosotros, ya está todo dicho y nos espera un gran partido el domingo".

LLAMADO

Por otro lado, se mostró contento por estar en la lista preliminar de Uruguay rumbo a los siguiente juegos eliminatorios. "Obviamente estoy muy contento y feliz, pero todo eso se lo debo a Santos, así que tengo la cabeza puesta acá, en el partido del domingo".

Agregó que si Dios quiere, deberá demostrar lo más pronto posible el porqué fue llamado, por lo que después verá si le toca estar en la lista definitiva de la selección celeste.

Cabe mencionar que en el pasado mes de marzo, el mediocampista albiverde recibió su primera convocatoria a la Selección Nacional de Uruguay, siendo considerado para las fechas eliminatorias correspondientes, las cuales fueron reprogramadas.

Y es que ayer, la selección charrúa dio a conocer la lista preliminar de 24 futbolistas de cara a los juegos de eliminatoria mundialista frente a Paraguay y Venezuela, en la que resalta la presencia de "Gorri".

GRAN TORNEO

El mediocampista albiverde en el presente torneo, acumula tres goles y cuatro asistencias.

16 PARTIDOS ha jugado este torneo Fernando Gorriarán, el charrúa ha marcado tres goles.

Desde su llegada a Santos Laguna en el torneo Apertura 2019, "Nando" ha disputado un total de 61 partidos de Liga MX, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del estratega Guillermo Almada.