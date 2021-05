La Comunidad China en Torreón prepara diversas actividades para conmemorar los 110 años de la matanza de 303 personas de dicha etnia en la ciudad, esto además en el marco de la visita a la región del presidente López Obrador que ofrecerá el próximo lunes una disculpa pública a esa comunidad y en nombre del Estado Mexicano.

Se trata de eventos culturales y artísticos en los que se privilegiará el diálogo, el rescate de la memoria y otras acciones encaminadas a generar una reflexión entre las nuevas generaciones de torreonenses, actividades coordinadas entre la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila y el Archivo Municipal de Torreón.

Así lo informaron hoy viernes miembros de la propia Comunidad China en Torreón, quienes además lanzaron una invitación a la población para que acudan o estén presentes de forma virtual en cada uno de los actos que se han programado.

Los eventos serán el próximo 17 de mayo iniciando en punto de las 12:30 horas con la inauguración del memorial de la matanza de chinos desde el Museo Arocena; a las 17:00 horas está programada la videoconferencia sobre la familia Lim; en punto de las 18:00 horas se tendrá la proyección del documental Sang; para la noche se vivirán actividades públicas de mayor convocatoria con la develación de una placa conmemorativa en el edificio del Banco Chino en el paseo peatonal de Cepeda y avenida Juárez; finalizarán con la exhibición de danza de los leones chinos, el dragón y artes marciales en el mismo paseo peatonal de la Cepeda y Juárez.

“No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, el día de ayer (jueves) 13 de mayo y hoy 14 y mañana 15 de mayo, exactamente se están cumpliendo 110 años de días de dolor, tristeza y temor en Torreón por el asesinato a manos de revolucionarios de más de 300 ciudadanos chinos, ello derivó en décadas de terror y persecución, de xenofobia y odio, truncó de tajo vidas y también de crecimiento y desarrollo de la región lagunera… Había bonanza, trabajo y prosperidad, no solo para los extranjeros, sino también para todos los que querían crecer y salir adelante”, afirmó el representante de la Comunidad China en torreón, Antonio Lee.