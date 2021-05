Por falsedad de declaraciones, Gustavo Adolfo Infante demandaría a Enrique Guzmán

El periodista Gustavo Adolfo Infante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para solicitar acceso a la carpeta de investigación por lo comunicado en Instagram por el cantante Enrique Guzmán el pasado 3 de mayo, donde asegura que presentó una querella en su contra por hechos "con apariencia de delito de discriminación", esto, tras la entrevista del comunicador con Frida Sofía, nieta de Guzmán.

Acompañado de su abogado, Alonso Beceiro, comentaron que no han sido citados, pero ellos llegaron a hacer acto de presencia para poder participar en este caso y pronto iniciar una denuncia por falsedad de declaraciones.

"La obligación como abogados y de Gustavo como ciudadano es presentarse, imponerse, saber de qué se trata y pedirle a la Fiscal General que le dé acceso al expediente, aportar las pruebas, y tomando en consideración lo que se ha manejado, iniciar nosotros las acciones correspondientes en contra del señor Guzmán, por la falsedad con la que se ha conducido".

Fui a la fiscalía para hacer FRENTE la demanda de Guzmán... EN VIVO todos los detalles #GustavoAdolfoInfanteEnVivo: https://t.co/bf7ZIpbCZS pic.twitter.com/Zo4fuvYW8y — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) May 14, 2021

Gustavo Adolfo manifestó su desacuerdo con esta denuncia del artista, pues él solamente hizo su trabajo como comunicador: una entrevista en la que Frida Sofía habla acerca del abuso que dice haber sufrido por parte de su abuelo en la infancia.

"Tenemos que defender la libertad de expresión, tanto en México como en EUA nos ha costado mucho trabajo tener el nivel de libertad de expresión que tenemos hoy", comentó a la salida del lugar.

Cuando Frida hizo tales declaraciones, tanto Alejandra Guzmán, su madre, como su tío Luis Enrique hicieron público el apoyo a su padre. Recientemente, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Silvia Pinal dijo que no quería "ensuciarse" con cosas falsas.

"No estoy seguro de que doña Silvia esté enterada de las cosas, yo creo que ella no sabe, y Alejandra como mamá, creo que lo primero que debe hacer es decir 'algo le está pasando a mi hija', pero inmediatamente dijo que no, que metía las manos al fuego por Enrique y que Frida estaba mal".

El abogado dijo que un proceso como el que inició Enrique Guzmán no puede ser muy tardado debido a que la única prueba es la entrevista que hizo Gustavo a Frida, y que en próximos días iniciarán la denuncia en contra de Enrique.

"No se puede hablar de discriminación cuando el señor Gustavo en ninguna forma ha discriminado al señor Enrique Guzmán y no se puede hablar por incitar al odio por preguntarle a una persona cuál es su sentir y su vivencia respecto a otra persona".