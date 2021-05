Maneras creativas de reutilizar la mezclilla de tus jeans

Desechar continuamente los pantalones de mezclilla por el desgaste, manchas que ya no lograste quitar o simplemente porque ya no te quedaron, no es nada gracioso si cuando los compraste costaron una cantidad de dinero considerable que no deberías tirar a la basura.

Si te pones a pensar, las ideas para reciclarlo surgirán por montones, desde un short hasta el nuevo tapiz de tu sillón. Te traemos algunas formas creativas de reutilizar tus jeans y darles otra oportunidad de vida. CREA TUS PROPIOS SHORTS Seguramente tenias un pantalón favorito por la forma de sus bolsas, el tiro alto que tiene o simplemente por que te gustaba como se te veía, este lo puedes convertir en un short para el calor que se vive actualmente en La Laguna. Lo único que necesitas es colocar el pantalón en una superficie recta y extenderlo muy bien, medirás lo corto que quieres el short, coloca alfileres antes del corte para que no se mueva la tela y procede a cortar por debajo de los alfileres. Si deseas ponerle una bastilla debes dejar por lo menos un dedo más para poder hacer el doble. Por otro lado puedes simplemente con una aguja ir deshilando para darle un look más loco. FORRA TUS CUADERNOS Para esta idea, el área de las piernas del pantalón es muy funcional. Deberás colocar la pasta de tu cuaderno por el reverso de la mezclilla y marcar como lo harías con un papel para forrar, recortar y pegar a tu cuaderno con un poco de silicón, quedarán listos y nunca más confundirás tus cuadernos. A esta idea le puedes agregar lentejuela o lo que se te ocurra para decorar. CREA TU PROPIA BOLSA Lo único que necesitarás será cortar un pantalón de manera recta como lo harías con la idea del short, pero esta vez tendrá que quedar en forma de falda. Voltea la mezclilla y asegúrate de coser muy bien su extremo inferior, con los restos de tela puedes hacer las asas para colgar y simplemente agregar todo a tu nuevo bolso. FUNDAS PARA COJINES Corta las piernas del pantalón por una orilla y recorta cuadrados de dos centímetros más grandes que tus cojines, solo coselos muy bien y colócalos. Harán que tus sillones o camas luzcan diferentes. EL TAPIZ PARA TU SILLÓN Seguramente no tapizarás tu mismo el sillón, pero si puedes realizar la tela para que un tapicero se la coloque. Lo único que deberás de hacer es cocer todos los pantalones entre sí y listo el tapicero se encargará de lo demás.