Aracely Arámbula se sumaría a TV Azteca con nuevo proyecto

La jefa de contenido de Azteca, Sandra Smester, aseguró que tanto la empresa como Aracely Arámbula tienen planes de trabajar en conjunto, pero todavía no hay un proyecto en concreto, y señaló que hasta ahora, Anette Michel continúa siendo la conductora de "Masterchef".

"Annet no es exclusiva de Azteca pero no significa que no va a conducir 'Masterchef Celebrities', ella ha sido invitada para conducirlo y yo personalmente lo invité. Aracely es una de mis mejores amigas, la adoro y sí quiere venir a Azteca pero otra cosa que no sea Masterchef; hasta ahora Anett no me ha dicho que no entonces ella seguirá siendo la conductora de 'Masterchef'", comentó.

Dijo que tanto ella como Aracely se frecuentan mucho, y esto podría dar paso a rumores sobre algún proyecto laboral, pero lo cierto es que son muy buenas amigas y por eso es que están siempre cerca.

"Todavía no hemos cerrado nada con Aracely, lo que pasa es que como somos muy buenas amigas y cada vez que la invito viene, por eso es, pero no hemos hablado nada en concreto".