Revelan primer vistazo de Camila Cabello como 'Cinderella'

Dirigida por Kay Cannon (Pitch Perfect), y con un reparto de estrellas que cuenta también con Idina Menzel y Billy Porter, entre otros, Cinderella es un musical diferente que incorpora canciones de artistas internacionales del género pop, así como originales de Camila Cabello.

Cinderella es un clásico que todos conocemos y amamos, pero esta nueva propuesta tiene un toque moderno y único, y además, está protagonizada por un reparto estelar", dijo el productor James Corden.

Here’s your first look at @Camila_Cabello and @nickgalitzine in Cinderella, coming September 2021 to @PrimeVideo ✨ pic.twitter.com/mOT7dAdYTf