Aislinn Derbez deja ver su figura con traje de baño desde Oaxaca

La actriz mexicana Aislinn Derbez, compartió a través de Instgaram fotografías de su viaje a Puerto Escondido, en Oaxaca, con el cual aprovechó para lucir su esbelta figura en traje de baño.

Portando un diminuto brasier negro que acompañó con una falda con estampado de 'animalprint', la también modelo de 34 años, 'presumió' la belleza de su físico mientras posaba sentada desde unas piedras, disfrutando del paisaje que le ofrecía Puerto Escondido.

"Hace días me escapé un fin de semana a Puerto Escondido ya que nunca había ido y me encantó", comentó en su publicación que hasta el momento suma más de 238 mil 'me gusta'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@aislinnderbez)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@aislinnderbez)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@aislinnderbez)