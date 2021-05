Javier Aguirre, molesto tras ingreso del personal de Santos a sala de prensa

Club Santos y Rayados de Monterrey enfrentaron la noche de este jueves la ida de cuartos de final de Liguilla MX, y como es costumbre, al término del partido los técnicos atendieron los cuestionamientos de los medios de comunicación a través de una videoconferencia.

Pero en esta ocasión, el entrenador de los regiomontanos, Javier Aguirre, interrumpió la entrevista al ver el ingreso del personal de comunicación de los Guerreros, a la sala de prensa.

“¿Me pusieron caballería o qué?, (pronuncia para luego cruzarse de brazos y mostrar un semblante serio, ignorando la pregunta que le hacían por Zoom). Espérame un segundo. Perdón, ¿esto qué hace?, ¿quiénes son? (alguien responde: ‘El equipo de comunicación de Club Santos’). ¿Tantos?, ¿siete?. No pues no. ¿de verdad? (...) ¿Y van a ir a Monterrey todos? No sé si entren a la rueda de prensa todos, son un chingo. No, no creo que entren”, dijo “El Vasco” Aguirre con evidente inconformidad.

Enseguida, se dirigió nuevamente con los reporteros explicando que “de repente entraron algunos jóvenes”, mientras negaba con la cabeza observando la sala de prensa del Territorio Santos Modelo, lo que provocó un cambio de actitud al dirigir sus respuestas.

Cabe señalar que, el próximo domingo, en punto de las 18:00 horas, el conjunto albiverde visitará a los Rayados para definir el pase a semifinales, donde los de Torreón llevan la ventaja con una anotación tras terminar el partido de ayer dos goles contra uno.