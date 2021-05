Así luce la nueva serie de He-Man

La espera ya está por terminar para aquellos fans de He-Man and Masters of the Universe y es que Netflix este jueves acaba de soltar las imágenes de la nueva aventura de dicho personaje que se hizo famoso en los 80.

Esta nueva franquicia está dirigida por Kevin Smith y el estudio de animación a cargo de esto es Powerhouse, el mismo realiza la serie Castlevania, que es original de la plataforma líder en streaming en todo el mundo. Las imágenes de Master of the Universe: Revelation, nombre real de la serie, se puede ve una versión más actual de los personajes ya conocidos como He-Man, Skeletor, Battle Cat, Orko, Teela, Man-At-Arms, entre otros, pero mantienen el aire ochentero, ya que hay que recordar que He-Man se estrenó en Latinoamérica en 1983. "Master of the Universe: Revelation" contará con un elenco de primera clase sólo hay que echarle un ojo, por ejemplo el temible Skeletor es nada más y nada menos que Mark Hamill. La guerrera Teela es Sarah Michelle Gellar, también está Alicia Silverstone como la Reina Marlena; Alan Oppenheimer (voz original de Skeletor) es ahora Moss Man. La encargada de darle voz a Mal-Lyn es Lena Headey y Mer-Man es Kevin Conroy. La primera parte de la serie de He-Man, ya que se tiene contemplado dos proyectos, se estrenará el próximo 23 de julio en Netflix y constará de cinco capítulos. La segunda entrega todavía no tiene fecha de estreno. Se ha dicho que dicha serie no está pensada para los niños, sino para esos fans que se quedaron con ganas de seguir viendo las aventuras del hombre más poderoso del universo, quien es el príncipe Adam de Eternia y que con la ayuda de la espada del poder consigue transformarse en He-Man.