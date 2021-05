Inician querellas por 'rey del outsourcing' en México

Luego de que se desactivó al principal grupo criminal de defraudación por medio del outsourcing con 15 órdenes de aprehensión y gente en la cárcel, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) inició querellas en contra de las empresas que recurrieron a este servicio.

"Nosotros estamos iniciando querellas también contra los que consumieron el producto, contra los que dejaron de pagar las contribuciones, con objeto de que paguen las contribuciones y si no las pagan, van a tener una sanción privativa de la libertad", advirtió el titular de la PFF, Carlos Romero Aranda. Durante su participación en el Conversatorio sobre outsourcing organizado por el programa de posgrado en derecho de la UNAM, el funcionario de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que van por el camino correcto en el combate de estas prácticas ilegales que comenzaron a proliferar desde el 2012.

"Ahí fue el boom en donde llegamos a donde se dio el desbordamiento de este esquema en donde los daban de alta en el seguro social un día, y condenaban a los trabajadores a no tener una pensión digna y no tener un crédito hipotecario porque cotizaban con un salario mínimo", acusó.

Expuso que se trata de una defraudación en la cual perdía el fisco, el IMSS, el Infonavit, la empresa y el único que ganaba era el dueño del outsourcing.

Subrayó que desde que tomó las riendas en la PFF, no había ningún caso para investigar defraudación por subcontratación que es un delito derivado de la facturación falsa por medio del cual se dejan de recaudar 500 mil millones de pesos cada año.

Ahora la PFF logró que se giraran 15 órdenes de aprehensión y tener en la cárcel a responsables, de los que no dio más detalles.

"Conseguimos que se giraran 15 órdenes de aprehensión, que ya tengamos gente en la cárcel y que esto tuviera por objeto dos cosas: uno, como fueron denunciadas también las empresas del grupo criminal como delincuentes que lavaban dinero, al momento de que entran en el esquema de personas bloqueadas, no pueden tener cuentas en el sistema financiero y al no tener cuentas, ya no tienen cómo operar estas empresas", matizó.

Por eso afirmó que se desactivó el grupo criminal.

Tenía a 200 mil trabajadores subcontratados

Recordó que dicho grupo tenía a 200 mil trabajadores subcontratados sin prestaciones y evadiendo al fisco, y ahora tuvieron que regresar a tributar como debe ser.

En esa situación se encontraba un hotel en Cancún, señaló.

Destacó que primero atacaron al que consumía el producto que estaba contratando el servicio de outsourcing, que hacía deducible la factura, acredita el IVA y no pagaba las cuotas de seguridad social, para pedirle que se regularizara.

Pero el IMSS presentó querellas contra esa empresa y dan vista a la PFF, en tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo sus revisiones y la PFF realizó investigaciones directas.

Con todo ello se presentaron querellas por defraudación fiscal vía factureras por delincuencia organizada y por atentar contra la seguridad nacional.

"Con eso hicimos un concurso de delitos que se presentaron", ponderó.