Acusan a autoridades de permitir venta clandestina de alcohol en ejidos de Torreón

Estallaron conflictos en los ejidos Juan Eugenio y La Trinidad de Torreón, habitantes acusan a las autoridades municipales de permitir la venta clandestina de bebidas alcohólicas, durante las 24 horas del día y cerca de iglesias, viviendas con menores de edad y personas mayores.

Fue durante el jueves por la mañana que un grupo de ejidatarios de ambos poblados acudió a la presidencia municipal, ahí se entrevistaron en primer lugar con la síndica de vigilancia y líder de la fracción del PRI en Cabildo, Dulce Pereda, de quien pidieron su intervención para lograr un encuentro con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Javier Rivera.

Los inconformes, en su mayoría adultos mayores, llegaron hasta el séptimo piso de la presidencia municipal para reunirse con Rivera López minutos antes de las once de la mañana, ya en su oficina expusieron la problemática que viven debido a la venta ilegal de bebidas alcohólicas, especialmente al tomar en cuenta que las personas que se encargan de llevarla a cabo ostentan un supuesto apoyo de la Dirección de Inspección y Verificación y del titular de la Comisión de Alcoholes en Cabildo.

"Nosotros venimos con una inconformidad, lo que se le está diciendo aquí a la gente, nosotros tenemos el permiso de vender alcohol, bueno, cerveza en este caso para algún beneficio, lo que es centro de salud, escuelas, hay personas que tienen carencias, medicinas, lo que se ofrezca en el ejido, nosotros con esos recursos apoyamos a la gente… Resulta que estas personas apoyadas no sé por quién, no sé si tenga nombre y apellido, son los que están vendiendo y nos están quitando la venta, ellos no son como para hacer algo en beneficio del pueblo, ya estuvo esa persona una vez de comisariado, nunca hizo nada, nos dejó la bomba del agua 'endrogada' en comisión, tenemos muchas carencias", señaló el actual comisariado de Juan Eugenio, Héctor Sifuentes.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Héctor Rivera, indicó que la demanda de atención en el poblado será atendida mediante lo que marque la ley, además de que en todo momento serán analizados los sustentos de ambas partes para realizar la actividad.