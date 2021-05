Trabajadores de salud en Durango regresan a laborar

Con el cambio en el semáforo de riesgo epidemiológico a color verde en Durango, todo el personal de salud que se encontraba en casa al ser considerado como vulnerable en esta pandemia del COVID-19, regresó a sus áreas de trabajo. Actualmente, todos se encuentran vacunados y la mayoría está a la espera de su segunda dosis.

Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en la región Laguna de Durango, informó que son cerca de 200 los trabajadores que debieron reincorporarse este 11 de mayo, ya que a partir del 10 y hasta el 23 de mayo la entidad permanecerá en color verde, que indica que es mínimo el riesgo de contagio.

Entre esos 200 trabajadores se contemplan los dos que se ampararon al inicio de la pandemia para no acudir a trabajar ante el riesgo de contagio COVID-19 que representaba el asistir. "Ahorita tenemos conocimiento de dos personas amparadas, se inconformaron desde que inició la pandemia, esto realmente se respeta, fue decisión de ellos", comentó Zapata y aseguró que al cambiar las condiciones, dichos trabajadores debieron haber reincorporado a sus labores.

Asimismo, aseguró que todos ya están vacunados, algunos en espera de su segunda dosis, de la cual aún no se ha dado fecha de aplicación. La jornada especial fue del 26 y 27 de abril, en la que se atendió a trabajadores de instituciones públicas y privadas. No se reportaron casos de trabajadores que no desearan ser inmunizados.

La secretaria general informó que a lo largo de la pandemia 5 trabajadores de la salud perdieron la vida tras contraer el virus SARS-CoV-2, mientras que 398 trabajadores sindicalizados y 78 de contrato resultaron contagiados, algunos de ellos con síntomas severos.

"En la cuestión del COVID a todos se les dio la misma oportunidad de recuperación, se les respetó su tiempo, no tuvieron ningún descuento en su ingreso salarial, y se respetó su lugar. También recibieron atención y apoyo por parte del sindicato de un grupo activo, pero afortunadamente no tenemos contagio donde se les brinda el apoyo", dijo Zapata Morales y aseguró que al momento no hay ningún trabajador infectado ni con reacciones adversas tras la vacunación anti-COVID-19.

