Piden atención para presunto enfermo en Matamoros

Vecinos de la colonia El Chalet, de Matamoros piden la intervención de instancias municipales o estatales para atender a un joven que presuntamente padece de sus facultades, ya que continuamente agrede a los vecinos, al grado de amenazarlos con unas tijeras, incluso el martes por la noche arremetió a golpes contra la madre, provocándoles lesiones considerables.

Expresaron que tras la golpiza que le propino a la madre, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, pero consideran que necesita atención especializada ya que, pese a que son constantes las detenciones, al cumplir con las horas de arresto es liberado, puesto que no es la instancia competente atender la situación.

El joven que tiene aproximadamente 25 años de edad, llegó hace unos días procedente de Estados Unidos y ocupaba la vivienda localizada en la calle 5 de Mayo, entre las calles Fierro y Guillermo Prieto, desde que llegó se encontraba solo, aunque le proporcionaba los alimentos una familiar, pero hace unos días llegó la madre, que de acuerdo a algunas versiones lo mandó para Matamoros, puesto que en país vecino la señora también tenía muchos problemas por la conducta del hijo.

"Nosotros pensamos que no está bien, por que hay días que habla solo, en las noches grita mucho y se la pasa días sin dormir y luego cuando estamos afuera y se mete a la tienda dice cosas que no tienen coherencia" dijo una persona que por obvias razones pidió no revelar su identidad.

Manifestaron que sin motivo alguno "le busca bronca a quien se le ponga enfrente" y si se encuentra al exterior lanza piedras hacia los domicilios vecinos, sin importante que haya menores y los pueda dañar y hay ocasiones que prende fuego, además de dirigirse con palabras altisonantes y en una ocasión tomó unas tijeras y siguió a una mujer que afortunadamente alcanzó a meterse a su casa, por lo que reiteran que necesitan la intervención de alguna autoridad que atienda de una vez por todas la situación.

"No está bien de sus facultades, no sabemos bien que tiene, pero al parecer le hace falta un medicamento, pero cuando su mamá lo mandó para acá, al principio una tía de él se hacía cargo de él, pero ya no quiso y hay más familiares que viven por ahí, pero no se hacen cargo y todos los vecinos tenemos miedo que nos vaya a hacer algo, por que se nos va encima".