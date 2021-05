Satisfecho con el desempeño de su equipo y confiando en que su filosofía le permitirá sacar adelante el partido de vuelta, Guillermo Almada se mostró anoche, tras la victoria de sus Guerreros del Santos Laguna ante los Rayados del Monterrey en el estadio Corona.

"Creo que hicimos un gran partido. No es fácil ganarle a un club como Monterrey, con las grandes figuras que tiene y el desempeño que tuvimos, inmerecidamente nos fuimos en desventaja en el primer tiempo, nos faltó el puntillazo final, porque creamos muchas situaciones. Pero lo revertimos, ganamos el partido, quizás el cierre no fue todo lo bueno, pero se nos lesionaron algunos jugadores, lo que nos obligó a hacer algunas variantes. No fue bueno el cierre, pero en definitiva, creo que ganamos un partido muy importante, quedan 90 minutos más e intentaremos cerrar allá la clasificación, sabiendo que será muy duro por la calidad de los jugadores que tiene Monterrey y por lo que significa el club, pero nosotros creemos muchísimo en el trabajo que estamos haciendo y en nuestros jugadores", dijo Almada al terminar el partido.

Con la ventaja de un gol, los Guerreros no irán a Monterrey a encerrarse en su cancha, pues sería traicionar su estilo: "vamos a salir a buscar el partido. No está en nuestro estilo ni en lo que hemos inculcado a nuestros jugadores desde que llegamos, el colgarnos del travesaño, así que vamos a salir a buscar el partido, a proponer y a tratar de ganarlo", adelantó.

La actuación de Ayrton Preciado, quien marcó el gol de la victoria, dejó más que satisfecho a Almada, quien apuntó que el ecuatoriano todavía está lejos de su techo futbolístico: "Ayrton viene en ascenso. Lamentablemente no va a llegar al cien por ciento en ninguno de estos partidos, porque no pudo hacer pretemporada, pero viene en un gran nivel, viene mejorando y sabíamos que esto iba a suceder, porque es un gran futbolista, lo conocemos y tenemos mucha confianza en él, lamentablemente sufrió muchas situaciones de lesiones y ahora las ha superado y está mostrando mucha disposición, bien merecida tiene la titularidad de hoy y estamos seguros de que va a seguir creciendo", vaticinó.

En cuanto a las declaraciones de Javier Aguirre, quien acusó a los Guerreros de ser "cancheros", Almada reaccionó: "creo que vio otro partido. Nosotros jamás escondimos balones, no inculcamos esas cosas, inculcamos otros valores, el futbol lo queremos disfrutar con ritmo, intensidad. Cuando se lesionó Otero se le salió la cabeza del peroné, está en el hospital ahora. No me parecen adecuadas las declaraciones que hizo".

HABLA EL 'VASCO'

El entrenador de los Rayados, Javier Aguirre, señaló a los jugadores de Santos como culpables de hacer tiempo de manera deliberada, con el fin de obtener la victoria: "el rival cuenta, ellos tuvieron la pelota, enfrió el partido, de repente se tiraron a fingir una lesión para frenar el ritmo, pero es futbol, se vale, todos tratamos de competir y ganar, si les dan calambres a cinco jugadores pues así es y está bien", declaró.

"Fue un partido como lo esperábamos, disputado, con dos equipos intensos que juegan bien al futbol, la primera parte tuvimos menos tiempo la pelota y aun así nos fuimos ganando, en la segunda parte fuimos mejores y tuvimos dos errores para perder, la eliminatoria está abierta, al final pudimos haber empatado, pero así es el futbol y así se juega la liguilla, no podemos perdonar", complementó "El Vasco".