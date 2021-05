Municipio de Lerdo puede denunciar: Otniel García sobre demanda laboral de extrabajadores

El diputado local y delegado estatal en funciones de presidente de Morena en Durango, Otniel García Navarro, dijo que es el Ayuntamiento quien tiene los elementos para poder hacer las denuncias correspondientes en contra de los exalcaldes de Lerdo que no resolvieron la demanda laboral de los extrabajadores, lo que significó que en lugar de pagar menos de 2 millones de pesos en liquidaciones ahora el Ayuntamiento tenga que pagar más de 144 millones de pesos al día de hoy.

García Navarro indicó que los que demandaron por despido injustificado al Ayuntamiento fueron funcionarios de la exalcaldesa Rosario Castro. Mencionó que tiene que haber responsabilidad por estas malas actuaciones que condujeron a que los lerdenses hoy tengan que pagar liquidaciones millonarias.

"Ojalá y el presidente municipal hubiera denunciado públicamente quiénes son los que les están demandando pues ¿cómo es que un funcionario que estuvo con Rosario Castro se lleve más de 2 millones de pesos en perjuicio de los lerdenses?", dijo.

Respecto a fincar responsabilidades a exalcaldes por parte del Congreso o realizar un posicionamiento en ese sentido García Navarro declaró que "quien tiene los elementos para presentar la denuncia es el Municipio pues ellos son los que recibieron la administración y saben cómo están las cuestiones financieras y tienen la obligación o la responsabilidad de presentar las denuncias".

En cuanto a si como integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado ha platicado sobre la solicitud del crédito con sus compañeros diputados aseguró que sí ha platicado y "es imposible, en términos de la Ley de Disciplina Financiera y las nuevas reglas para que no haya un endeudamiento de parte de los municipios de forma irresponsable como se pretende aquí porque no se permite que haya un endeudamiento para un pago de deuda, todo crédito tiene que ser para obras de infraestructura. Si quisieran el crédito para hacer una vialidad, para hacer una plaza nosotros estamos de acuerdo... Al Gobierno del Estado le aprobamos un crédito de 1,800 millones de pesos para que hicieran obra pero llega un municipio que se deja perder en lo jurídico para pagarle a los funcionarios de Rosario Castro ¿cómo nos veríamos nosotros en el congreso? Como cómplices de corrupción y no lo vamos a hacer", acotó.