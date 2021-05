Insiste IP en participar en plan de vacunación contra COVID-19 en Durango

La Iniciativa Privada mantiene total disposición para participar en el esquema de vacunación contra el COVID-19, lo que ayudaría a acelerar la cobertura de la inmunización en el país.

Así lo manifestó Adolfo Favela, empresario del ramo farmacéutico, quien consideró necesaria la inclusión de sector privado en la adquisición y distribución de vacunas.

"Al darnos la oportunidad a los privados, se logrará tener un mayor avance en la aplicación del biológico, lo que ayudará a alcanzar la esperada inmunidad de rebaño", expuso.

La industria farmacéutica pretende ser aliada del gobierno federal en esta lucha contra el Coronavirus, enfermedad que tanto daño ha causado al país.

En lo que se refiere a redes frías, el sector privado no tiene un gran potencial, no obstante, hay vacuna de algunos laboratorios que no requieren un manejo especializado en cuanto a la temperatura. En este sentido, la participación de la industria farmacéutica local, tiene cabida en este esquema, al que le pueden entrar los consultorio médicos que muchas de estas tienen.

Ya en varias ocasiones, Miguel Castro Mayagoitia, presidente del Centro Coordinador Empresarial (CCE), se ha referido a la necesidad de que el sector privado participe en la vacunación.

Esto ayudaría a agilizar la cobertura de ciudadanos inmunizados, lo cual favorecería a todos los sectores, incluyendo al económico, pues habría mayor apertura para el sector empresarial. Sin embargo, hasta el momento la aplicación del biológico avanza con lentitud, de acuerdo con la apreciación del líder empresarial.

ESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS

Por otro lado, Adolfo Favela, celebró que actualmente se ha logrado la estabilidad en la demanda de medicamentos, a la par de la disminución en la ocupación hospitalaria.

Consideró que el hecho de que haya menos personas hospitalizadas y recibiendo tratamiento por el virus, ha ayudado a que se regularice la demanda de medicamentos, que hace algunos meses era alta.

En lo que se refiere a los precios de los medicamentos, señaló que también se ha logrado la estabilidad, propia de la oferta y demanda que se han mantenido durante las últimas semanas. "Hoy en día, los precios y la existencia de medicamentos, incluyendo los que se utilizan contra el Covid, se encuentra en total normalidad", resaltó.