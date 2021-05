Ante la aprobación para el uso de 50 urnas electrónicas en la jornada electoral del próximo 6 de junio, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, indicó que están blindadas contra fraudes.

Las casillas se instalarán en cuatro municipios: Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Frontera. Esto permitirá que la votación se agilice y haya ahorro de papel en boletas.

En Coahuila se instalarán más de 3 mil casillas de formato tradicional con boletas impresas.

El uso de la urna electrónica no es nuevo en Coahuila; se utiliza desde el nacimiento del IEC. Sin embargo, ante la desconfianza o acusaciones de fraude electoral la consejera Gabriela de León indicó que la población debe confiar, ya que se cuenta con protocolos de seguridad.

"No hay posibilidades de alteración porque no usan internet, además no tienen habilitados puertos de USB, ni ethernet", declaró De León Farías.

"Entonces es simplemente una máquina receptora de votos que lo que hace es ayudar a los funcionarios de casilla en el escrutinio y cómputo desde la casilla, pero son máquinas muy seguras".

En esta ocasión se realizarán dos elecciones: una de alcaldes y otra más de diputados federales. También se utilizarán dos combinaciones de coaliciones.

"Debido a las coaliciones aquí es un sistema que se va a poner a prueba y, bueno, seguramente funcionará muy bien, como funcionó el año pasado", dijo Gabriela de León.

La urna electrónica se originó en el extinto Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y su objetivo es transitar hacia votaciones digitales. No solo se utilizan en elecciones para designar funcionarios públicos, también han sido usadas en elecciones internas de partidos y de universidades en Coahuila y otros estados.