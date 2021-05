Solicitan gestionar vacunas antiCOVID para docentes de La Laguna de Durango que no pudieron asistir

A fin de atender a todos aquellos maestros y maestras que ya sea por embarazo o prescripción médica no pudieron ser vacunados contra el COVID-19 durante la jornada especial para trabajadores de la educación, y ante un posible regreso a las aulas para el próximo Ciclo Escolar 2021-2022, la Subsecretaría de Educación solicitó a la Secretaría de Salud que se gestione la vacunación de dicho personal.

"El día de hoy (jueves) en la mañana hablé a Durango para que se hiciera la gestión y se pudiera contemplar antes de la entrada que vamos a tener lo más seguro el próximo ciclo escolar 2021 -2022 tengan la oportunidad de poderse vacunar todas aquellas maestros, maestras y personal administrativo que por ciertas circunstancias no se vacunaron y que el día de mañana pudiera representar un riesgo a la salud y para la vida misma de ello", explicó Cuitláhuac Valdés, subsecretario de Educación en la región Laguna. Informó que fueron sobre todo las embarazadas las que decidieron no vacunarse debido a que no se contaba con información sobre los efectos de la vacuna CanSino, con la que se atendió al personal educativo.

"Debo decir que la jornada de vacunación que fue la semana pasada fue todo un éxito gracias al apoyo de instituciones que participaron pero independientemente de ello, si quedaron sobre todo maestras que por prescripción médica estaban en estado de gravidez y de acuerdo con información del Gobierno de México de que la vacuna Cansino no se habían hecho pruebas a mujeres embarazadas, y de tal manera que ellas ante esta información decidieron no vacunarse", comentó.

Razón por la que esperan que las gestiones que realizará el Estado, tengan buenos resultados.

Valdés mencionó que en La Laguna de Durango no se recibieron reportes sobre maestros o personal administrativo o de apoyo, que decidieran por voluntad propia no vacunarse. En caso de haber maestros sin ser inmunizados, se solicitará una prueba que garantice que no están contagiados ante un posible regreso a clases de manera semipresencial.

"Sí consideraríamos que el día de mañana una vez que regresemos deberán de presentar sus pruebas que no tienen COVID, yo creo que sería muy importante", recalcó el subsecretario.