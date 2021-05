Reportan fuego en un restaurante de comida china

Un corto circuito en el extractor de la cocina de un restaurante de comida china, provocó que se incendiara la campana llena de grasa y las llamas alcanzaron la estufa y otros enseres antes de que llegaran los elementos de Bomberos.

El incendio se reportó a 16:00 horas de ayer, a través del sistema estatal de emergencias 911.

Los hechos se registraron en el restaurante To Go To Go comida china gourmet de la Plaza comercial San Isidro, ubicada sobre del bulevar Independencia de la ciudad de Torreón.

Al lugar acudieron Bomberos y elementos de Protección Civil, quienes de inmediato se abocaron a controlar el siniestro, el cual amenazaba con extenderse a todo el local, además de ahumar otros dos locales vecinos.

Los 'apagafuegos, controlaron la situación en poco tiempo, pero las llamas ya habían dañado la estufa, un refrigerador y diversos enseres de la cocina.

Los empleados del restaurante manifestaron que al percatarse del incendio, intentaron ellos mismos sofocarlo, pero no pudieron y decidieron salir y pedir la ayuda de los bomberos.

Daños

Los daños materiales no fueron cuantificados de momento, pero ya el restaurante no pudo operar. Protección Civil revisó las instalaciones e hizo algunas recomendaciones.

4 DE LA TARDE

👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste

Del pasado jueves se registró el siniestro en un restaurante de comida china.