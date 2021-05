Juan Toscano firma contrato multianual con Warriors

El equipo también anunció un acuerdo con Jordan Bell para el resto de la campaña 2020-21.

Originalmente, Toscano-Anderson firmó un contrato por una sola temporada con los Warriors en diciembre. Promedia 5,5 puntos, 4,3 rebotes y 2,7 asistencias en 55 encuentros esta campaña.

Nacido en Oakland y de ascendencia mexicana, Toscano-Anderson ha anotado al menos 10 puntos en 10 ocasiones esta campaña, incluyendo una marca personal de 20 unidades el 15 de abril ante Cleveland. Ha jugado por la selección mexicana.

The Oakland native stays in The Bay

The Warriors have signed forward Juan Toscano-Anderson to a multi-year contract. pic.twitter.com/AZIcBeVuR4