Jill Biden y Jennifer Garner promueven vacunación antiCOVID en adolescentes

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, viajó este jueves con la actriz Jennifer Garner a Charleston, en Virginia Occidental, con el objetivo de promover la vacunación contra el COVID-19 en los adolescentes.

Biden y Garner, que es de esa ciudad, visitaron junto al congresista demócrata Joe Manchin una clínica de vacunación para adolescentes situada en el instituto de secundaria Capital High School de Charleston.

Justo este jueves EUA ha comenzado a vacunar contra el COVID a menores de entre 12 y 15 años, después de que las autoridades sanitarias dieran su visto bueno el miércoles.

Getting vaccinated = seeing smiles again. — Jill Biden (@FLOTUS) May 13, 2021

En un discurso, la primera dama defendió que las vacunas son seguras.

"Actualmente hay bastante desinformación, y algunos amigos me han preguntado si vacunarse es seguro. Y todos ustedes saben que la respuesta es 'sí'. Me he vacunado y les prometo que ni siquiera duele, y eso que odio las agujas", indicó.

Jill Biden expresó, además, su contento por la nueva recomendación de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) para las personas vacunadas de que pueden ir sin mascarilla en la mayoría de espacios cerrados, aunque deberán mantenerla en lugares concurridos, como hospitales, aviones y autobuses.

De hecho tanto ella como Garner hicieron el recorrido por Charleston sin mascarillas faciales.

La esposa del presidente Joe Biden afirmó, además, que los estadounidenses podrán volver a hace cosas, como abrazar a las personas que quieren.

"Todos echamos de menos cosas como esas, como simplemente sonreír a los extraños", dijo.

Por su parte, Garner, que fue descrita por Manchin como la "primera hija de Virginia Occidental" y como "una persona especial que nunca olvidó de dónde viene", señaló que es importante superar la pandemia.

"Pero para hacer eso tenemos que conseguir que todo el mundo que duda sobre las vacunas se siente en estas sillas", apuntó Garner.

La actriz y la primera dama han trabajado juntas en el pasado como miembros de la junta directiva de la ONG Save the Children.

Incluso Garner hizo campaña el año pasado a favor de Joe Biden durante la carrera hacia las elecciones presidenciales de noviembre pasado.