Marjorie Taylor Greene se enfrenta a Alexandria Ocasio-Cortez afuera de la Cámara Baja

El encontronazo, ocurrido el miércoles por la tarde, ha hecho que incluso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, pidiera este jueves una investigación legislativa sobre "la agresión verbal" a Ocasio-Cortez.

Según dos periodistas del diario Washington Post que fueron testigos del incidente, Ocasio-Cortez salió del hemiciclo cuando Greene le gritó dos veces "¡Eh, Alexandria!", en un intento de llamar la atención de la congresista de Nueva York.

Como Ocasio-Cortez no se paró, Greene aceleró el paso y le espetó a la política izquierdista que no estaba defendiendo sus creencias "socialistas radicales" por no querer hablar con ella.

Además, le preguntó en tono desafiante por qué apoyaba al movimiento anarquista ANTIFA y a Black Lives Matter (las vidas negras importan), a los que tachó de grupos "terroristas".

Ocasio-Cortez no se detuvo en ningún momento a responder a las provocaciones de Greene y tan solo se dio la vuelta una vez para elevar sus manos al aire exasperada.

Tras el suceso, Greene se burló de la congresista demócrata en un tuit en el que aseguraba que Ocasio-Cortez no se atreve a debatir con ella sobre el Nuevo Pacto Verde (socialista), una iniciativa lanzada por la demócrata para luchar contra el cambio climático.

Just talked to @AOC again.

You chickened out bc you are too scared to debate me about your Socialist Green New Deal.

You are also a hate-America terrorist sympathizer.#JihadSquad

Members of Congress do NOT support terrorism & shouldn’t be afraid to debate their legislation.