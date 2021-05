Adam Sandler se reúne con mesera que lo hizo esperar en restaurante

Esto después de que días atrás, el protagonista de Son como niños acudiera al establecimiento de comida rápida junto a su hija, sin embargo, la trabajadora de nombre Dayanna Rodas, provocó que el histrión abandonara el lugar decepcionado.

Y es que la joven le informó a Sandler que debía de esperar 30 minutos para ocupar una mesa, por lo que el actor decidió irse del local de inmediato.

El divertido acontecimiento fue dado a conocer en TikTok por la misma mesera a través de una grabación de la cámara de seguridad del restaurante, junto al argumento de Dayanna donde reveló que no tenía idea de que se trataba del histrión, pues portaba una mascarilla que le cubría gran parte del rostro cuando entró a IHOP.

“No me di cuenta de que era Adam Sandler y le dije que tenía que esperar 30 minutos, claro que se fue porque no iba a esperar 30 minutos por IHOP”, escribió Rodas en la publicación y le pidió que regresara.

Las plegarias finalmente fueron escuchadas, ya que Sandler y la chica se reunieron en un reciente evento benéfico organizado por IHOP de “lunes de batidos”, después de que el actor explicara en un tweet a modo de broma, que en realidad había preferido irse del lugar luego de preguntarle a Rodas si tenían promoción de “Todo lo que puedas comer”, pero ese día ella le habría indicado que no aplicaba en batidos.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes.