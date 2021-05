Acapulco Shore 8: Nacha estalla contra Jacky en el capítulo 3

En el tercer capítulo de Acapulco Shore 8 que se titula Una noche de pasión, los shores vivieron un momento de tensión protagonizado por Nacha y Jacky, la nueva vacacionista.

El origen del conflicto fue porque Jey demostró preferencia por esta última y se fueron al “despacho” para tener intimidad, hecho que provocó los celos de Nacha.

Conforme avanzó el episodio, los reclamos de parte de Nacha se acrecentaron, cuando ella, Jaylin, Jey, Chile y Jacky se trasladaron hacia la playa, la celosa shore puso en un dilema a su compañero que provocó el pleito, pues lo hizo elegir entre ambas; “vámonos Jacky”, dijo sin tapujos.

Durante la edición MTV Acaplay Xtremo los participantes del reality recordaron lo mucho que se enojó Nacha durante la temporada 7 de Acapulco Shore, así que Jey atribuyó su falta de líbido a los niveles de alcohol que tenía, no obstante en el capítulo recién estrenado, también comentó que se sintió presionado y obligado, cosa que no afectó su desempeño con Jacky.

Ya en la playa, Jacky sacó a relucir su deseo de conflicto que expresó desde su llegada y en su cápsula personal dijo que disfrutaba el hecho de que Nacha estuviera incómoda con su presencia.

Tal fue la marcada preferencia por parte de Jey, que Karime y Chile (los tres son integrantes del ‘Team Tendo’) le reclamaron por “enamorarse” de la recién llegada y le recordaron que “no debía estacionarse” con una sola pareja dentro de la temporada por mucho que tuviera atracción sexual.

Esa no fue la única pelea por un hombre surgida en la temporada 7, en esa ocasión la inconformidad también se generó a causa de los celos, pues Isa no quería que Chile terminara involucrado con Fernanda, pero este shore consideró que ella ya tenía a alguien más y no hizo caso de sus advertencias.

Al final del episodio anterior, el elenco del reality vio llegar un barco misterioso, se trataba de “El Boss” y les llevó un par de bailarines caracterizados con ropa indú, también les mostró el lujoso y amplio antro subterráneo donde pasaron la noche enfiestándose.

Antes de que este sitio de la mansión fuera revelado, les informaron a Isa y a Fernanda que tendrían que pasar por un proceso de iniciación y también dictaron las reglas o códigos de la casa Acapulco Shore, el resultado de esta lista fueron los “10 mandamientos”.

Cuando todavía estaban en el antro subterráneo, Isa y Nacha limaron sus asperezas, así que decidieron besarse para acordar volver a conocerse y comenzar de nuevo.

