'Enamorarse' le sienta bien a Lucas Velázquez

El actor colombiano Lucas Velázquez celebra que pese a que 100 días para enamorarnos fue un "proyecto accidentado" por la pandemia logró un éxito que sigue causando eco.

"Estoy feliz. La verdad es que fue una sorpresa en cierta medida porque es un trabajo realizado en pandemia, tuvimos que parar y cuando las condiciones mejoraron, logramos terminarlo.

"Uno nunca sabe cómo le va a ir a un proyecto, teníamos incertidumbre. Finalmente la suerte tiene que ver en gran medida. Fue número uno durante muchas semanas en Netflix Latinoamérica", dijo en entrevista el actor encargado de dar vida a "Pablo Franco".

La segunda temporada, según contó Lucas, no estaba planeada, pero debido a la crisis sanitaria la historia tuvo que partirse en dos.

"Originalmente era una sola entrega, nada más que tuvimos que parar las grabaciones por la situación que aún atravesamos y entonces cuando nos dieron luz verde retomamos todo y subimos los capítulos que faltaban", contó en exclusiva.

Para Lucas, personificar a "Pablo" fue un verdadero reto, ya que se trata de la primera vez que encarna a una persona homosexual.

"Todos los personajes tienen retos porque estás habitando otros universos, otras formas de ver la vida. En el caso de 'Pablo', era la primera vez que hacía a un gay y tenía un poco de susto, no sabía con quién me iba a tocar una mayor interacción; empecé a leerlo, me enamoré del personaje más allá de que fuera o no gay vi que es una persona abierta, sin complejos y con mucha libertad y eso me gustó y me enseñó muchísimas cosas", relató.

Lucas Velázquez compartió que no le incomoda que algunas personas pensaran que en la vida real tuviera preferencias hacia su mismo sexo.

"Hay quienes me preguntan por las redes si soy gay y luego ven fotos con mi esposa y se sacan de onda. A mí me da igual, me preguntan: '¿eres gay?' y les digo que no. Yo los respeto mucho y tengo muchos amigos gay".

Algo que le encantó a Lucas de 100 días para enamorarnos es que tocó temas que otras novelas no hacían, como la inclusión, el bullying, la homosexualidad y la transexualidad, los diferentes tipos de familias, el divorcio junto con la separación matrimonial y las adicciones.

"El gran acierto de este melodrama es que es una historia inclusiva, que habla de las cosas que pasan en una pareja o una familia y pienso que la gente conectó por eso. Cuando alguien conecta con un personaje, en ese momento te enganchas a la historia. Hay que aceptar que vivimos en un mundo en la que las diferencias lo hacen maravilloso".

El nacido en Medellín comentó que si tuviera la oportunidad de realizarle algún ajuste al final de 100 días para enamorarnos, no le haría nada, ya que le agradó cómo terminaron los personajes.

"Considero que la historia estuvo bien de principio a fin. Me gustó el curso que tomó cada personaje, en el caso de 'Pablo' terminó con 'Fernando' (Manuel Balbi), el amor de su vida", explicó vía telefónica.

Por otro lado, Velázquez comentó que también festeja la trascendencia que logró La casa de las flores, donde se metió en los zapatos de "Claudio Guzmán".

"La verdad es que estoy muy agradecido. Uno siempre quiere que a un proyecto le vaya bien, pero a veces eso no ocurre. Hay que ser constantes en el trabajo. Habrá proyectos a los que les irá bien y otros a los que no, pero en ambos hay que agradecer que llegaron".

Lucas destacó que actualmente radica en Los Ángeles, California, donde ha adquirido mucho crecimiento profesional y personal.

"Hoy en día no importa dónde estés y más con la pandemia. Creo que ahora podemos estar en cualquier lugar en el momento que sea", puntualizó.