Urge AMLO a castigar tarjetas por votos

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y castigue todos los casos en que partidos y candidatos -entre ellos Morena- ofrecen tarjetas con recursos económicos a cambio de votos, porque esa es una práctica antidemocrática.

Se documentó que partidos como el PRI, PAN, Morena, PRD, PT, PVEM y MC han empleado el uso de tarjetas con las promesas de programas o recursos con el fin de atraer el voto en distintas elecciones.

En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentó jurisprudencia -a partir de un juicio de revisión constitucional respecto a la elección para gobernador de Coahuila, que promovió el PRI-, al determinar que en campañas electorales es legal el reparto de tarjetas que dan beneficios a los ciudadanos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo celebró que tuvo efecto su denuncia en contra del aspirante del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien reparte una "tarjeta regia" y a quien la FEDE investiga por un probable delito electoral.

"Qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia, porque es un mal el que se entreguen tarjetas o despensas o se compren votos en las elecciones. Está muy mal eso, eso es antidemocrático. El voto tiene que ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio, no es una mercancía".

El Presidente señaló que la fiscalía debe investigar estos casos, que no se permita para nada el fraude electoral, sea del partido que sea.

"Si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir".

"Córdova no es demócrata". En tono enérgico, López Obrador afirmó que si al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no le gusta que denuncie un posible fraude, "es su problema, porque él no es demócrata".

"Si no le gusta al director del INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude".

El Presidente aclaró que él -como opositor- no fue igual que otros candidatos que buscan el favor ciudadano por medio de la compra de votos. "No, no somos iguales... Cada quien tiene su programa.

"Yo no he entregado despensas ni tarjetas, ni he comprado votos, porque nosotros tenemos principios, ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole".

Recordó que por años ha luchado en contra de esas prácticas y ni modo que, ahora que está en la Presidencia de la República, se quede viendo todo eso y se quede callado: "Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y traicionando al pueblo".

PIDEN FRENO A INJERENCIA

Expertos en materia electoral consideraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de desconocer los procesos electorales, se atribuye funciones que no le corresponden al urgir a la FGR que investigue a todos los partidos y candidatos por el uso de tarjetas para atraer el voto, que no es ilegal según una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 2017.

De acuerdo con exconsejeros electorales, como Luis Carlos Ugalde y Marco Antonio Baños, el tribunal electoral debería poner un freno a la injerencia presidencial en los comicios de Nuevo León, solicitando a los concesionarios de la radio y la televisión dejar de transmitir las mañaneras en tiempo real.

Sin embargo, la exconsejera María Marván aseguró que no hay antecedentes en una medida cautelar de ese tipo, mientras que el exconsejero Leonardo Valdés dijo que ese escenario sólo puede ocurrir si se presenta una queja en ese sentido y el tribunal confirme tal sanción.

Luis Carlos Ugalde, exconsejeros presidente del IFE (hoy INE), expresó que el Presidente quiere distraer la atención de temas como la tragedia la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, pero sobre todo construye una narrativa para que una vez que Morena pierda algunas gubernaturas tenga un argumento para anular elecciones.

"Tiene una fijación obsesiva de ser el centro de atención y está violando la Constitución para ser él el árbitro electoral cuando no le corresponde y, además, (...) no entiende, porque desconoce los términos y procesos legales, no entiende del debido proceso. Entonces, lo que hace es dar un champurrado de ideas que tiene en la cabeza, pero que no corresponde con el marco jurídico del país".

María Marván Laborde, también exconsejera presidenta del IFE, dijo que el Ejecutivo busca hacer creer que los otros partidos están violando la ley, pero las tarjetas son una promesa de campaña, es decir, no tienen dinero cargado: "El clientelismo es lamentable, pero, en caso de que las tarjetas estén vacías, no hay delito.

"[El Presidente] está usando a la FGR para golpear a la oposición, idéntico a lo que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI) con el entonces candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya".

Marván Laborde aseguró que aun cuando fuera ilegal, el Presidente no tiene atribuciones para vigilar o limpiar el proceso electoral: "Está excediendo sus funciones".

El exconsejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, indicó que es muy evidente que se trata de una estrategia de campaña porque el Presidente está preocupado por la elección a gobernador en Nuevo León.

Marco Baños expresó que, en rigor, la FGR no es competente para el tema, dado que el asunto no tiene que ver con una elección federal y, en caso de que hubiera alguna conducta delictiva, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de Nuevo León es la que tiene la competencia.