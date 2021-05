Taylor celebra su histórico triunfo

Luego de haber sido galardonada con e premio como "Global icon", Taylor Swift rompió un nuevo record al ser la primera mujer en recibirlo, además de ser la primera artista no británica en hacerse con dicho mérito en los Brit Awards.

La estrella fue seleccionada no únicamente por su trabajo musical, sino por el discurso de tolerancia y aceptación hacia diferentes realidades.

David Bowie y Elton John son otros de los intérpretes que han sido reconocidos con dicho premio.

Luego de la entrega, Swift compartió fotografías en redes sociales dándole a sus fans entrada a su íntima celebración, donde estuvieron las integrantes de la banda HAIM, la actriz Maisie Williams (conocida por su papel de "Arya en Game of Thrones), Griff y Olivia Rodrigo.

La cantante ha destacado en repetidas ocasiones que, luego de "golpes" de amigos que tuvo en el pasado, ahora prefiere las celebraciones más íntimas y con personas allegadas a ella que no promuevan el odio.

"We meet up every Tuesday night for dinner and a glass of wine" (Nosotras nos reunimos cada martes por la noche para tener una cena y una copa de vino) escribió.