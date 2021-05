Opinión pública no incide en Olímpicos de Tokio

El Comité Olímpico Internacional minimizó ayer que la opinión pública en Japón respalda que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio, en una conferencia de prensa virtual que fue interrumpida por un activista que se manifestó en contra de las justas.

La rueda de prensa se realizó tras la reunión mensual de la junta ejecutiva del COI, en medio del estado de emergencia en Tokio para contener el incremento de casos de COVID-19. Las encuestas en Japón han mostrado de manera constante que la población quiere que se cancelen los juegos, previstos entre el 23 de julio y el 8 de agosto, después de que fueran pospuestos por un año.

"Los escuchamos, pero no nos vamos a guiar por la opinión pública", dijo el portavoz del COI Mark Adams, quien agregó que "todo indica que los juegos pueden continuar y continuarán".

Adams se presentó en lugar de su jefe, el presidente del COI Thomas Bach, cuya visita a Japón la próxima semana fue cancelada debido al estado de emergencia en Tokio y otras regiones durante el resto de mayo.

La última pregunta de la rueda de prensa fue asignada a un reportero de Yahoo Sports. En cambio, un activista apareció en la pantalla e interrumpió con un pancarta en blanco y negro en oposición a los Juegos Olímpicos.

"No a los Juegos Olímpicos en ningún lado, No a los Juegos Olímpicos en ningún lado", vociferó antes de usar un insulto y agregar, "no a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, no a los Olímpicos en Tokio", antes de que se interrumpiera su acceso.

Adams tomó a la ligera la interrupción, reconociendo que si Bach hubiera estado presente "probablemente hubiera hecho la maniobra más interesante".

El grupo de Los Ángeles NOlympics indicó en Twitter que "habían interrumpido la conferencia del COI".

Esta complicada semana para el COI ocurre 78 días antes de que inicien los Juegos de Tokio y que Adams aseguró serán "un momento histórico" para el mundo y enorgullecerán a la gente de Japón.