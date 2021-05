Me encanta la cumbia: Karla Vallín

La cantautora Karla Vallín recién lanzó el sencillo Golpe de suerte, en el que vuelve a coquetear con el género de la cumbia.

Apoyada por Camilo Lara, la hija del músico Sergio Vallín, Karla, promueve dicho tema y, según contó en entrevista exclusiva, a la gente le está gustando.

"Ahora sí que me siento muy suertuda porque a la gente le está agradando la melodía. Las personas me han hecho buenos comentarios en las redes sociales", manifestó.

Vallín dijo que le fascina la cumbia y es por eso que se ha mantenido en este género últimamente.

"Ya llevo un par de rolas en las que evidencio que me encanta la cumbia, pero esta vez con Golpe de suerte ya me meto a fondo en lo guapachoso y qué mejor que haberlo hecho con Camilo Lara", manifestó.

La artista informó que la melodía la compuso junto a Pablo Todd, Efra Ardila y Stefano Vieni.

"Esta canción nació hace un par de años. Estábamos jugando y de repente empezó a salir esta melodía que hasta ahora por fin pudo ver la luz", relató.

Karla dijo que su papá le ha dado el visto bueno a Golpe de suerte.

"Ya hasta se puso a bailar con la melodía, lo que se nos hizo muy curioso es que, sin saberlo, los dos lanzamos sencillos musicales el mismo día".

Karla comentó que poco a poco se ha ido abriendo camino gracias a sus "singles" anteriores Piropos, Algo inmoral, Una pandemia entre tú y yo y Te quito la pena, junto a Raymix.

"Creo que voy por buen camino y deseo que vengan también más colaboraciones", sostuvo.

Por otro lado, Vallín celebró que poco a poco los conciertos presenciales se han ido reactivando en México y otras partes del mundo.

"Todo se va despertando y eso es una buena señal. Me emociono mucho porque tengo muchas ganas de cantar en vivo".

Karla Vallín dijo que la mayor enseñanza que le dejó la pandemia fue seguir su intuición.

Durante la charla platicó que ser hija de Sergio Vallín, guitarrista de Maná, ha sido gratificante.

"Le tengo mucho respeto a mi padre aunque en ocasiones ha sido duro conmigo porque a veces me exige mucho en la música. Me dice las cosas como son y a veces eso no me gusta, pero también agradezco que me aconseje".